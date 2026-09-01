به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پروژه احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی عصر امروز سه‌شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خوزستان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان در مجتمع بندری امام خمینی (ره) آغاز شد.

این پروژه با هدف افزایش توان رقابت‌پذیری بندر، توسعه و بهبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز مشتریان بازارهای هدف، افزایش سهم بازار و ایجاد بستر مناسب برای ترانزیت مشتقات نفتی تعریف شده است.

مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری برای اجرای این طرح دو هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال‌زایی برای ۱۰۰ نفر در منطقه فراهم می‌شود. ظرفیت اسمی کلی این مخازن ۷۱ هزار مترمکعب است که در قالب ۱۱ مخزن اصلی و یک مخزن اختصاصی ایمنی طراحی و اجرا می‌شود.

سه باب مخزن اختصاصی نگهداری مازوت با ظرفیت مجموع ۳۲ هزار مترمکعب، چهار باب مخزن با کاربری دوگانه برای نگهداری مازوت و فرآورده‌های سبک با ظرفیت مجموع ۱۷ هزار مترمکعب و چهار باب مخزن ویژه نگهداری فرآورده‌های نفتی سبک با ظرفیت مجموع ۲۱ هزار مترمکعب، بخش‌های عملیاتی این پروژه را تشکیل می‌دهند.

همچنین در راستای رعایت استانداردهای ایمنی و پدافند غیرعامل، یک مخزن آب آتش‌نشانی با ظرفیت سه هزار و ۳۰۰ مترمکعب نیز در این سایت احداث شده است.