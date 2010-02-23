علم ژنتیک در استان مرکزی شناخته شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، داود علیمحمدی ظهر سه شنبه در سمینار دو روزه اصول بیماری های ژنتیک در اراک افزود: در گذشته علم ژنتیک به عنوان یکی از زیر شاخه های علم پزشکی در جهان شناخته می شد اما هم اینک به دلیل افزایش نقش و شناخت جایگاه این علم، علم پزشکی هم اینک به عنوان یکی از زیر شاخه های علم ژنتیک در جهان شناخته می شود که این موضوع نشان دهنده جایگاه رفیع این علم در نگاه دانشمندان دارد.

وی اضافه کرد: ژنتیک هم اینک در بسیاری از فناوری های علمی در جهان پزشکی دارای اهمیت و تاثیر بالایی است به گونه ای که در تعیین وراثت می توان از این علم و زیر شاخه های آن بهره بسیاری گرفت.

علیمحمدی بیان داشت: دانشمندان و پزشکان تاکنون سه میلیارد دلار در زمینه بررسی و تحقیق در علم ژنتیک و موضوع DNA سرمایه گذاری کرده اند که این موضوع نشان دهنده اهمیت و نقش این علم در پیشرفتهای علمی و پزشکی دارد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: باید با استفاده از علم ژنتیک از بروز مشکلات و معلولیتهای جسمی و حرکتی در میان افراد پیشگیری کرد.

حمیدرضا شمسی افزود: هم اینک در استان مرکزی شش هزار و 501 معلول جسمی و حرکتی و شش هزار و 141 معلول ذهنی شناسایی شده وجود دارد که از این تعداد هزار و 200 معلول در مراکز بهزیستی استان مرکزی نگهداری می شوند.

وی اضافه کرد: پیشگیری از بروز معلولیتهای جسمی و حرکتی از اصول و اولویت های کاری در بهزیستی کشور است و در این راستا با برگزاری دوره های شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتقای توان ذهنی، آگاه سازی اقداماتی برای جلوگیری از بروز اختلالات ژنتیکی به عنوان اصلی ترین عامل بروز معلولیت در دستور کار قرار گرفته است.

در این سمینار دو روزه متخصصان و کارشناسان ژنتیک با آخرین دستاوردهای این علم آشنا خواهند شد.