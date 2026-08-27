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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

برتری بانوی تنیس ایران برابر حریف آمریکایی در تور جهانی تونس

برتری بانوی تنیس ایران برابر حریف آمریکایی در تور جهانی تونس

رقابت‌های تورجهانی تنیس تونس با برتری نماینده تنیس زنان ایران برابر ورزشکاری از آمریکا دنبال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس،‌ در ادامه رقابت‌های تورجهانی تنیس تونس کیمیا ثاقب تهرانی پس از شکست دیزی میوت از انگلیس و کسب جواز حضور در جدول اصلی این مسابقات، در نخستین بازی خود به مصاف نماینده آمریکا رفت و موفق شد این دیدار را با برتری پشت سر بگذارد.

وی در این بازی ۶ بر ۳ بر ۶ بر صفر به پیروزی دست یافت تا با اقتدار از سد تنیسور آمریکایی عبور کند. نماینده تنیس کشورمان در دیدار بعدی خود باید به مصاف الکساندرا واگراموف از کانادا برود.

این تنیسور آمریکایی نیز در دیدار قبلی خود حریفی از فرانسه را شکست داده بود.

کد مطلب 6929274

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