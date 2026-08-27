فرماندار آستارا: صداهای عملیات فنی تأسیسات گاز طبیعی و بدون نگرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌منظور تعویض شیر ۴۰ اینچ دارای نشتی در انتهای خط لوله اول سراسری فشار قوی واقع در محوطه تأسیسات اندازه‌گیری گاز آستارا، نیاز به انجام عملیات تخلیه و تزریق مجدد گاز بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب فصلی و کاهش مصرف گاز در شهرستان، هماهنگی‌های لازم با دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان گیلان انجام شده و این عملیات از ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۵ شهریور اجرا می‌شود.

فرماندار آستارا با اشاره به پیامدهای طبیعی این عملیات افزود: در زمان اجرای کار، مقداری سر و صدای ناشی از تخلیه و تزریق گاز در محدوده تأسیسات اندازه‌گیری گاز آستارا و همچنین تأسیسات شیر بین‌راهی در غلام‌محله شنیده خواهد شد که کاملاً مرتبط با فرآیند فنی عملیات است.

وی افزود: عملیات تعمیر و تعویض شیر خطوط لوله گاز سراسری توسط مهندسین تعمیرات خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال گاز کشور انجام می‌شود و هرگونه صدای شدید و ناهنجار در این مدت ناشی از روند ایمن تخلیه گاز بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای اهالی وجود ندارد.

فرماندار آستارا تأکید کرد: صداهای غیرمعمول تا ظهر امروز در محیط اطراف تأسیسات اندازه‌گیری گاز آستارا و شیر بین‌راهی گاز در غلام‌محله شنیده خواهد شد که بخشی از فرآیند ایمن‌سازی و تخلیه گاز است و مردم در این خصوص نگرانی نداشته باشند.