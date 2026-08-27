اختلاف نظر سینمای بریتانیا و آمریکا سر یک فیلم؛ رابین هود هست یا نه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وردل آف ریل، به تازگی صفحه مربوط به جدیدترین فیلم پل گرینگرس با انتشار یک پوستر جدید، تعدادی عکس و کلیپ‌های کوتاه، عنوانی جدید برای فیلم برگزید و آن را «قیام: ظهور رابین هود» خواند. در واقع فوکوس تصمیم گرفت داستانی از وات تایلر را که به شورش دهقانان در سال ۱۳۸۱ می‌پردازد، به عنوان فیلمی از رابین هود به بازار عرضه کند.

۲۴ ساعت بعد، فوکوس با انتشار یک تریلر جدید، فیلم را «قیام» خواند و این پس از آن بود که توزیع‌کننده بریتانیایی به روشنی از اعلام نام مورد نظر این کمپانی سرباز زد و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مطالبی که برای بازاریابی این فیلم توسط کشورهای دیگر مطرح شده و ممکن است در بریتانیا به صورت آنلاین و در رسانه‌های اجتماعی با اشاره به رابین هود دیده شود، از سوی ما تأیید نمی‌شود.

با وجود همه این تغییرات، یادداشت‌های مطبوعاتی در آمریکا که امروز صبح منتشر شدند فیلم را با عنوان «قیام» معرفی کردند اما در خلاصه داستان به «رابین هود» هم اشاره کردند!

به نظر می‌رسد بازاریابی آمریکایی کاملاً از زاویه دید رابین هود دارد جلو می‌رود، در حالی که از طرف بریتانیا کاملاً چنین محتوایی انکار می‌شود. نتیجه این شده که فیلم با ۲ استراتژی بازاریابی بسیار متفاوت به امان خود رها شده است!

در این فیلم، گارفیلد نقش یک «شخم‌زن» بی‌نام را بازی می‌کند که ممکن است احتمالا تنها یادآور ضمنی رابین هود باشد.

هرچند این تغییرات نامناسب توسط فوکوس، آن هم فقط ۲ هفته قبل از اکران، بازاریابی را دچار تردید می‌کند، اما شاید همین تزلزل هم جواب دهد، کما اینکه «رابین هود» در حال ترند شدن است.