مدرسه ۹ کلاسه اردکان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه اردکان با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

این واحد آموزشی با زیربنای ۲ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار یزد، معاونان استاندار، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه اردکان، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از مسئولان برگزار شد.

همچنین وزیر ارشاد و هیئت همراه در بدو ورود به شهرستان با حضور در گلزار شهدای اردکان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به قرائت فاتحه بر مزار آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی، نماینده فقید ولی فقیه در استان یزد پرداختند.