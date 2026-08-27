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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

مدرسه ۹ کلاسه اردکان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد

مدرسه ۹ کلاسه اردکان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد

یزد - مدرسه ۹ کلاسه خیری مرحوم عبدالحمید مختاری در اردکان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه اردکان با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

این واحد آموزشی با زیربنای ۲ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار یزد، معاونان استاندار، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه اردکان، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از مسئولان برگزار شد.

مدرسه ۹ کلاسه اردکان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد

همچنین وزیر ارشاد و هیئت همراه در بدو ورود به شهرستان با حضور در گلزار شهدای اردکان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به قرائت فاتحه بر مزار آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی، نماینده فقید ولی فقیه در استان یزد پرداختند.

کد مطلب 6929391

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