ملی پوش بوکس ایران: کسب مدال جهان دور از دسترس نیست

اشکان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط اردوی آماده سازی تیم ملی اظهار داشت: شرایط اردو بسیار خوب و منظم پیگیری می‌شود. باید از مسئولان فدراسیون تشکر کنم که تمام شرایط لازم برای برگزاری اردوی تیم ملی را فراهم کرده‌اند. ما نیز زیر نظر کادرفنی تمرینات منظمی را پشت سر می‌گذاریم و با زحمات مربیان تیم ملی جوانان، شرایط من و سایر ملی‌پوشان به حدود ۸۰ درصد آمادگی رسیده است.

وی در ادامه افزود: امیدوارم در اردوهای باقی ‌مانده بتوانیم از نظر بدنی و فنی به آمادگی کامل برسیم تا با بهترین شرایط در مسابقات جهانی حضور پیدا کنیم.

عضو تیم ملی بوکس جوانان درباره سابقه خود در رقابت‌های بین‌المللی گفت: تجربه حضور در سه دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌ های نوجوانان و جوانان را دارم و موفق به کسب سه مدال برنز شده‌ام. همچنین در یک تورنمنت بین‌المللی نوجوانان در روسیه نیز مدال نقره به دست آوردم. در حال حاضر هدف اصلی من کسب مدال جهانی است و معتقدم رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

هاشمی با اشاره به تفاوت رقابت‌های جهانی و آسیایی، عنوان کرد: مسابقات قهرمانی جهان تفاوت زیادی با رقابت‌ های آسیایی دارد، اما تجربیات حضور در مسابقات مختلف قطعاً برای کسب مدال به من کمک خواهد کرد. با تکیه بر تجربیات گذشته و کمک‌های کادرفنی تیم ملی، کسب مدال جهانی دور از ذهن نیست.

وی ادامه داد: در کمتر از دو ماه باقی‌ مانده تا مسابقات جهانی، فیلم مبارزات گذشته‌ام را بررسی می‌کنم تا نقاط ضعف و قوت خودم را شناسایی کنم. حریفانم در وزن ۶۵ کیلوگرم را می‌شناسم و با سبک مبارزه آنها آشنایی دارم و تلاش می‌کنم مبارزاتشان را به خوبی آنالیز کنم. به هر حال همه ورزشکاران نقاط ضعف و قوت دارند و این طبیعی است، اما با بررسی فیلم مبارزات و تمرینات بیشتر، تمام تلاشم را می‌کنم تا با آمادگی کامل و بدون نقص در مسابقات حضور داشته باشم.

عضو تیم ملی بوکس جوانان در پایان گفت: در مسابقات جهانی، حریفانی از ازبکستان و قرقیزستان قطعاً رقبای سختی برای من خواهند بود، اما با تمرینات منظم در تلاش هستم مدال جهانی را از چنگ حریفانم در مونتنگرو دربیاورم و با کسب مدال، مزد حمایت‌های فدراسیون و زحمات مربیان و خودم را بدهم.