۵۰ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی شرق مازندران اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح هنرستان دخترانه امام حسین(ع) شهرستان نکا با اشاره به روند سازندگی و توسعه کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزشمند رهبر شهید، ساختن ایران و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور است.

وی افزود: امروز سازندگی در کشور با وجود همه فشارها و تهدیدها با جدیت ادامه دارد و با همین منابع موجود، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در حال اجراست؛ گویی کشور در میانه جنگ قرار ندارد و مسیر توسعه متوقف نشده است.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فضای یأس و سیاه‌نمایی تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند اقدامات مثبت و بخش‌های روشن عملکرد کشور دیده نشود، اما با وجود همه دشمنی‌ها، ایران مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد و آینده خوبی پیش روی کشور است.

شریعتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه نظام آموزشی و توسعه عدالت آموزشی رقم خورده است و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

وی از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای حوزه شرق مازندران خبر داد و گفت: این اعتبار با توجه به اولویت‌ها و نیازهای موجود در اختیار شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت تا برای توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی هزینه شود.

توسعه فضاهای آموزشی نکا در مسیر تحقق عدالت آموزشی

مهدی داودی، فرماندار نکا نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: ۹۵ پروژه با اعتباری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در شهرستان نکا در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که بخشی از این طرح‌ها به حوزه آموزش و پرورش اختصاص دارد.

وی با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی افزود: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی، نگاه عادلانه‌ای به سرانه و فضاهای آموزشی شهرستان شکل گرفته و با پیگیری سیاست‌های دولت، همراهی خیران و همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

فرماندار نکا با اشاره به اجرای سریع برخی پروژه‌های آموزشی گفت: مدرسه شهید حقیقی روستای گل‌خیل در مدت ۷۰ روز احداث و به بهره‌برداری رسید و سال گذشته نیز مدرسه کانکسی روستای چمان در مدت ۸۵ روز ساخته و تحویل دانش‌آموزان شد.

داودی ادامه داد: مدرسه فردوسی خورشید، مدرسه سورتچی لایی و هنرستان امام حسین(ع) از جمله پروژه‌هایی هستند که در مسیر رفع نارسایی‌ها و کاهش نابرابری‌های آموزشی شهرستان نقش مؤثری خواهند داشت.

وی با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه فضای آموزشی نکا تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ مدرسه دوشیفته و هفت مدرسه کانکسی در شهرستان وجود دارد و برای ایجاد امید و نظم‌بخشی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، لازم است ساخت مدارس جدید با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار نکا خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۳ میلیارد تومان برای مدارس و حوزه آموزشی شهرستان اختصاص یافته است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت خیران و مجموعه‌های مختلف، روند توسعه فضاهای آموزشی را شتاب ببخشیم.

داودی همچنین از بهره‌برداری بزرگ‌ترین چمن مصنوعی شهرستان در مجتمع ورزشی شهید بردبار خبر داد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی نیز در کنار زیرساخت‌های آموزشی دنبال می‌شود و این پروژه با مشارکت شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

تعلیم و تربیت در کنار توسعه فضاهای آموزشی اهمیت دارد

حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی لایینی، امام جمعه نکا نیز با تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت اظهار کرد: در کنار توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، توجه به امر تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه کانون تربیت نسل آینده است و باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به ابعاد تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان نیز توجه جدی شود.