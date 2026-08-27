به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده صبح پنجشنبه در جریان سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با حضور در یک واحد مینی‌پالایشگاهی، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی و فعالیت‌های آن قرار گرفت.

در این بازدید، گزارشی از روند فعالیت مجموعه، ظرفیت تولید، محصولات تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای آن ارائه شد و وزیر اقتصاد از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های این واحد صنعتی قرار گرفت.

مینی‌پالایشگاه‌های فعال در حوزه فرآوری مشتقات نفتی و بنزینی، با ایجاد ارزش افزوده از محصولات و خوراک‌های نفتی، از ظرفیت‌های مهم در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و تقویت زنجیره فرآوری در منطقه عسلویه به شمار می‌روند.