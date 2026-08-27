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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

بازدید وزیر اقتصاد از مینی‌پالایشگاه مشتقات نفتی و بنزینی در عسلویه

بازدید وزیر اقتصاد از مینی‌پالایشگاه مشتقات نفتی و بنزینی در عسلویه

بوشهر- وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان بوشهر، از یک مینی‌پالایشگاه تولید مشتقات نفتی و بنزینی در منطقه عسلویه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده صبح پنجشنبه در جریان سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با حضور در یک واحد مینی‌پالایشگاهی، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی و فعالیت‌های آن قرار گرفت.

در این بازدید، گزارشی از روند فعالیت مجموعه، ظرفیت تولید، محصولات تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای آن ارائه شد و وزیر اقتصاد از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های این واحد صنعتی قرار گرفت.

مینی‌پالایشگاه‌های فعال در حوزه فرآوری مشتقات نفتی و بنزینی، با ایجاد ارزش افزوده از محصولات و خوراک‌های نفتی، از ظرفیت‌های مهم در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و تقویت زنجیره فرآوری در منطقه عسلویه به شمار می‌روند.

کد مطلب 6929390

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