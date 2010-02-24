ناهمخوانی شماره های سئوال و پاسخنامه در آزمون کارشناسی ارشد!

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ناهماهنگی کد پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد با کد فرم سئوالات آزمون در برخی رشته های آزمون سراسری کارشناسی ارشد در کرمان موجب نگرانی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شده است.

هر چند این مسئله در زمان برگزاری آزمون به داوطلبان اعلام شد اما همچنان داوطلبان این آزمون که یک سال برای شرکت در این آزمون تلاش کرده اند در این زمینه نگرانند.

سئوال اساسی در این زمینه اینجا مطرح می شود که چگونه در آزمون کارشناسی ارشد این چنین اشتباه واضحی روی داده است و چرا قبل از برگزاری آزمون این سئوال ها بازبینی مجدد نشده اند.

در اشتباهی دیگر در رشته زیست شناسی پاسخنامه دو دفتر چه سئوال آزمون جابجا توزیع شده است که این مسئله نیز به دلیل اشتباه در پاکتهای پلمپ شده از سازمان سنجش می باشد.

یکی از شرکت کنندگان در این آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در برخی درسها در طول آزمون با مشکل عدم همخوانی کد سئوالات مواجه شدم و همین مسئله موجب سردرگمی داوطلبان شد، این درحالی است که داوطلب باید در زمین برگزاری آزمون در شرایط روحی مساعد قرار داشته باشد اما این اشتباه برای داوطلبان بار روانی به همراه داشت.

وی افزود: به طور مثال در یک درس بعد از شماره سئوال 20 شماره بعدی سئوال 22 ذکر شده بود.

وی گفت: خوشبختانه این مسئله از سوی مسئولان برگزاری آزمون به داوطلبان اعلام شد اما انجام این اشتباه از سوی سازمان سنجش سئوال برانگیز است.

یکی دیگر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در رشته IT عنوان کرد: یک سال برای چنین روزی تلاش کرده بودم و اکنون امیدوارم انجام این اشتباه از سوی کسانی که سئوالات را تنظیم کرده اند موجب تحت تاثیر قرار گرفتن نتیجه آزمون نشود.

این شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سراسری کشور گفت: هر چند به داوطلبان اعلام شد که چنین اشتباهی روی داده اما همین مسئله بخشی از وقت داوطلبان را گرفت و تمرکز فکری شرکت کنندگان را به هم زد.

وی از مسئولان سازمان سنجش خواست به گونه ای برنامه ریزی کنند که از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری شود و همچنین بروز این اشتباه واضح در نتیجه آزمون تاثیر گذار نشود.

یکی از شرکت کنندگان آزمون در رشته زیست شناسی نیز گفت: در این آزمون دو دفترچه سئوال در این رشته توزیع شد که متاسفانه پاسخنامه دفتر چه دوم بجای پاسخنامه دفترچه اول توزیع شد.

معاون آموزشی دانشگاه شهبد باهنر کرمان نیز در گفتگو با خبر نگار مهر در کرمان گفت: در رشته IT که سئوالات به صورت پلمپ شده به کرمان فرستاده شده بود، کد پاسخ نامه با کد سئوال دفترچه آزمون در برخی موارد هم خوانی نداشت.

محمد حسین زندی تصریح کرد: این مسئله در حین برگزاری آزمون به داوطلبان تذکر داده شد اما این مشکل مختص کرمان نبوده و در برخی از حوزه های امتحانی کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: در رشته زیست شناسی نیز جای پاسخنامه های دو دفترچه سوال آزمون جابجا شد که پس از برگزاری آزمون مراقبان چند ساعت را صرف شناسایی این دفترچه ها و صورت جلسه آنان کردند.

وی اضافه کرد: این موضوع به سازمان سنجش اعلام شده است و اسامی این دسته از داوطلبان بر اساس شماره داوطلبی صورت جلسه شده است و برای تصحیح به سازمان سنجش اعلام شده است.

وی به داوطلبان اطمینان داده است که این اشتباه در نتیجه آزمون تاثیر نخواهد گذاشت.

معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: به نظر من مشکل خاصی نیست و درهمه آزمونها مشکلات جزئی از این دست صورت می گیرد که در نهایت با صورت جلسه برطرف می شود ضمن اینکه این مشکلات به ریاست سازمان سنجش منتقل شده و مسئولان سازمان قول داده اند هیچ مشکلی برای داوطلبان ایجاد نمی شود.

وی گفت: این مسئله به برگزار کنندگان امتحان مربوط نمی شود، اما نباید دنبال مقصر این مشکل گشت بلکه در آینده نباید تکرار شود.

وی افزود: تمام موارد صورت جلسه شده است و قول می دهم هیچ گونه مشکلی برای داوطلبان ایجاد نشود اما در صورتیکه داوطلبی بعد از نتایج احساس کند نتیجه به عملکرد او مطابقت ندارد می تواند اعتراض کند و رسما به اعتراضات رسیدگی می شود.