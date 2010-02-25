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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

در کاخ اسد انجام گرفت؛

استقبال رسمی از احمدی نژاد باشلیک 21 گلوله توپ/اعلام جزئیات برنامه سفر

استقبال رسمی از احمدی نژاد باشلیک 21 گلوله توپ/اعلام جزئیات برنامه سفر

آئین استقبال رسمی از دکتر محمود احمدی‌نژاد در کاخ ریاست جمهوری سوریه با حضور بشار اسد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد دقایقی پس از ورود به دمشق در کاخ ریاست جمهوری سوریه از سوی همتای سوری خود مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

درآیین استقبال رسمی پس ازشلیک 21 گلوله توپ به افتخار حضور رئیس جمهور کشورمان درسوریه، سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس روسای جمهور ایران و سوریه ، هیأت های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

مذاکرات مشترک، امضای اسناد همکاری، حضور در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) ، دیدار با علمای اهل سنت و شیعه سوریه، دیدار مشترک با روسای دفتر سیاسی گروه‌های فلسطینی از جمله برنامه های دکتر محمود احمدی نژاد در این سفر است.

هم‌اکنون روسای جمهور دو کشور پشت درهای بسته مشغول مذاکره خصوصی هستند.

 

کد مطلب 1041013

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