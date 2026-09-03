موافقت آلمان با افزایش صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت آلمان اعلام کرد که با صادرات تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون یورو موافقت کرده است. این تصمیم پس از کنار گذاشتن محدودیت‌های جزئی اعمال‌شده بر صادرات تسلیحات به تل‌آویو اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، برلین مجوزهایی را برای شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان جهت تأمین این تجهیزات نظامی در دوره بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ صادر کرده است.

این گزارش‌ها همچنین اشاره دارند که ارزش این معامله نظامی، از مجموع ارزش مجوزهای ثبت‌ شده برای فروش سلاح به رژیم صهیونیستی در کل سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.

گزارش‌های مطبوعاتی تاکید دارند که پروژه‌های بزرگ نظامی بخش عمده‌ای از مجوزهای صادراتی تأیید شده را تشکیل می‌دهند؛ به‌ طوری‌ که یک پروژه دریایی به تنهایی حدود ۶۷ درصد از کل مجوزهای صادرشده در سه‌ماهه دوم سال را به خود اختصاص داده است.

یکی از برجسته‌ترین تجهیزات ارائه‌ شده به رژیم صهیونیستی، زیردریایی «INS Drako» است که توسط شرکت آلمانی «تیسن‌کروپ مارین سیستمز» ساخته شده است. این شرکت در تولیدات صنایع دریایی و نظامی تخصص دارد.