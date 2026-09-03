تحویل ۴۱۶ کلاس درس جدید به آموزش و پرورش استان اردبیل تا مهر سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: این میزان کلاس درس نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بوده و نشان‌دهنده پیگیری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی و اهتمام به تأکید ویژه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم در حوزه توسعه فضاهای آموزشی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان سال نیز ۲۵۰ کلاس درس دیگر به آموزش و پرورش استان تحویل داده شود تا سرانه فضاهای آموزشی اردبیل به میانگین کشوری برسد.

استاندار اردبیل با اشاره به استفاده از ظرفیت مسؤولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بانک‌های عامل در توسعه فضاهای آموزشی، بیان کرد: از این محل هم ۸ مدرسه با ۸۲ کلاس درس در سطح استان در حال اجراست.

امامی یگانه استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز و منابع مختلف از جمله بند «خ» را از دیگر اقدامات در این حوزه عنوان کرد و افزود: ۱۴ مدرسه نیز از محل طرح نهضت ملی مسکن وارد مرحله عملیات اجرایی شده که این مدارس در مجموع دارای ۱۶۸ کلاس درس خواهند بود.

وی در ادامه به برنامه تجهیز مدارس استان به پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: سهم استان اردبیل در این طرح ۳۱۷ مدرسه است و عملیات تجهیز مدارس به پنل‌های خورشیدی از همین ماه آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: ظرفیت پنل‌های خورشیدی پیش‌بینی‌شده برای این مدارس یک و نیم مگاوات است.

امامی یگانه همچنین با اشاره به روند هوشمندسازی مدارس بیان کرد: در حال حاضر میانگین هوشمندسازی مدارس استان ۵۰درصد است و تلاش می‌کنیم این میزان را ارتقا دهیم.