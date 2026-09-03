سرتیپ دوم پاسدار هاشم جمالی در حاشیه بازدید از یادمان شهدای جنگ رمضان لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آبانماه کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور به لامرد اعزام خواهند شد.
وی افزود: حضور کاروانهای راهیان نور در «مشهدالشهدای ایران» و بازدید آنها از مناطق و یادمانهای دفاع مقدس، ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از پیش برای مردم روشن خواهد کرد.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد و دیگر نقاط کشور ادامه داد: جنایات آمریکا و اسرائیل در لامرد و سایر نقاط کشور بر هیچکس پوشیده نیست.
سردار جمالی این سفر را فرصتی برای بررسی ظرفیتهای شهرستان لامرد در حوزه راهیان نور دانست و بر استفاده از این ظرفیت برای تبیین ابعاد مختلف حوادث و جنایات دشمنان تأکید کرد.
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