به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صدرالله اسماعیل‌زاده صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هماهنگی همایش ملی بزرگداشت علامه ملاعلی نوری مازندرانی اظهار کرد: نخستین گام‌ها برای برگزاری این رویداد علمی برداشته شده و در این نشست، مقدمات و محورهای اولیه برگزاری همایش مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه علامه ملاعلی نوری از چهره‌های برجسته حکمت اسلامی و از مفاخر علمی مازندران است، افزود: این عالم نامدار نقش مهمی در احیای حکمت صدرایی داشته و بررسی ابعاد مختلف شخصیت علمی، معرفتی و فلسفی ایشان می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه علمی با این میراث ارزشمند را فراهم کند.

مدیر حوزه علمیه مازندران ادامه داد: برگزاری همایش بزرگداشت علامه نوری فرصتی برای بازخوانی آثار و میراث فلسفی، حکمی و اخلاقی این شخصیت برجسته و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی علمی میان حوزویان و دانشگاهیان است.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده با تأکید بر ضرورت معرفی مفاخر علمی و حوزوی استان گفت: شناساندن شخصیت‌هایی همچون علامه ملاعلی نوری علاوه بر پاسداشت میراث علمی و فرهنگی مازندران، می‌تواند ظرفیت‌های علمی و معرفتی استان را در سطح ملی بیشتر معرفی کند.

وی تصریح کرد: این همایش تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و حوزوی، ابعاد مختلف اندیشه و جایگاه علامه نوری را مورد بررسی قرار دهد و زمینه معرفی شایسته‌تر این حکیم متأله را به نسل جدید فراهم سازد.

شایان ذکر است همایش ملی بزرگداشت علامه ملاعلی نوری مازندرانی پس از دریافت مجوز ISC، اردیبهشت‌ماه سال آینده در مازندران برگزار خواهد شد.