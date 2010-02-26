تغییرات ژنتیکی بدن را مستعد ویروسی شدن می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه میلان در بررسیهای خود کشف کردند که پاشنه آشیل ابتلا به بسیاری از بیماریهای ویروسی در ژنها نهفته است.

این محققان در مجموع 139 ژن را یافتند که برخی تغییرات در آنها موجب می شود که بدن مستعد ابتلا به بیماریهای عفونی شود این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "به نظر می رسد که برخی از تغییرات ژنتیکی نفوذپذیری آلودگیهای ویروسی را افزایش می دهند، درحالی که برخی دیگر از بدن محافظت می کنند. به هرحال ویروسها منجر به ایجاد تغییرات ژنتیکی در انسان می شوند."

این محققان پس از آنکه بیش از 600 هزار تغییر ژنتیکی بیش از 52 جمعیت انسانی را بررسی کردند به این نتایج دست یافتند.

بر اساس گزارش آنسا، در طول تاریخ، جمعیتهای انسانی در معرض تهدید ویروسهایی قرارداشته اند که حتی امروزه نیز در تمام دنیا سبب بیماریها و مرگ می شوند بنابراین، شناسایی تغییرات ژنتیکی که منجر به این مستعد شدن می شوند، می تواند برای تولید واکسن و ارائه روشهای درمانی موثر نقش مهمی ایفا کند.