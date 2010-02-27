به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز شنبه پس از بازدید از یادمان صلح شهر ناکازاکی و ادای احترام به قربانیان بمباران اتمی این شهر در جنگ جهانی دوم، با حضور در جمع خبرنگاران، حادثه بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما را بزرگترین فاجعه تاریخی دانست و در تقدیر از بپا ساختن این بنای یادمان گفت: دولت ژاپن کار بسیار ارزشمندی انجام داد که چنین موزه ای از جنایات آمریکا را برپا کرد و با این کار برای همیشه مهر جنایت بر پیشانی آمریکا کوبید.
لاریجانی با بیان این که حجم این جنایات آمریکا در تاریخ بشریت استثنایی است، یادآور شد که متاسفانه پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی هیچ تغییری در سیاست های آمریکا مشاهده نشده است و امروز دو بمب هسته ای این کشور به دهها هزار کلاهک هستهای تبدیل شده است.
رئیس مجلس اضافه کرد: متاسفانه کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس، چین و روسیه هم به مسابقه ساخت کلاهکهای هستهای در جهان پیوستهاند و رژیم خطرناک صهیونیستی نیز صدها کلاهک هستهای در اختیار دارد.
لاریجانی تاکید کرد: این موزه نشان می دهد حتی یک بمب هستهای هم برای جهان خطرناک است و به همین دلیل در اسلام و مکتبی که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکند، سلاح کشتار جمعی اعم از هستهای، شیمیایی و بیولوژیک حرام است.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه ملت ژاپن حق دارد هیچگاه آمریکاییها را نبخشد و دنیا هم فریاد بزند که چرا سلاح های کشتار جمعی تا این حد گسترش یافته است، در عین حال خاطرنشان ساخت: هرچند گوش آمریکا و برخی قدرتها عادت کرده صداها را نشنوند اما ملتها باید برای خلع سلاح هستهای قیام کنند.
وی افزود: در همین رابطه در دو ماه آینده یک همایش بین المللی درخصوص خلع سلاح جهانی در ایران برگزار خواهد شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو، تاکید کرد: باید با حضور صاحبنظران و اندیشمندان بررسی شود که چرا مقررات ان پی تی بویژه ماده 6 آن اجرایی نمیشود.
لاریجانی همچنین خاطرنشان ساخت: از شهرداران ناکازاکی و هیروشیما و سایر مسئولان ژاپنی دعوت میکنیم تا در این کنفرانس شرکت کنند و گوشهای از جنایات آمریکا را در حاشیه این همایش به نمایش بگذارند.
رئیس پارلمان ایران متذکر شد: هرچند پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی از بمب هستهای در هیچ جای دنیا استفاده نشد اما هر سال صدها تست کلاهک هستهای انجام میشود که اثرات مخرب برای انسان و طبیعت دارد.
لاریجانی تصریح کرد: اطلاعاتی داریم که آمریکاییها در جریان حمله به عراق از بمب خفیف شده اورانیوم استفاده کردند.
وی تاکید کرد: این نشان می دهد که دولتی که امام خمینی (ره) آن را شیطان بزرگ نامید هنوز دست از شیطنت برنداشته است.
لاریجانی در خاتمه سخنان خود از شهردار ناکازاکی و دیگر مسئولان ژاپنی برای فراهم کردن تمهیدات بازدید هیات ایرانی از یادمان صلح این شهر قدردانی کرد.
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