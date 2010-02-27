قم به دو پایانه مسافربری نیاز دارد

محمد صادق رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه قم به دو پایانه مسافربری جدید نیاز دارد، اظهار داشت: در حال حاضر دو نقطه از شهر قم برای این منظور پیشنهاد شده که یکی در حاشیه اتوبان امیرکبیر و دیگری در حاشیه جاده قم ـ اراک قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به گذشت بیش از سه دهه از ساخت پایانه حمل و نقل مسافر در قم افزود: در حال حاضر کار بازسازی پایانه مسافربری فعلی قم در حال انجام است که البته حتی در صورت انجام این مهم باز هم نیاز به ایجاد پایانههای جدید مسافربری در قم احساس میشود.
رئیس انجمن صنفی حمل و نقل مسافر قم با بیان این که با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی سالانه حدود سه میلیون از طریق ناوگان عمومی به قم مسافرت میکنند گفت: در حال حاضر حدود 300 دستگاه اتوبوس و 80 دستگاه مینیبوس در استان قم مشغول به فعالیت هستند که در ایام نوروز با توجه به حجم مسافر، در خواست ناوگان کمکی از استانهای همجوار صورت میگیرد.
برای حمل و نقل مسافر در ایام نوروز مشکلی نداریم
وی همچنین با بیان این که مشکل خاصی از جهت حمل و نقل مسافر از قم به سایر شهرهای کشور در ایام نوروز وجود ندارد، گفت: بیشترین حجم مسافرین قم در ایام نوروز مربوط به استانهای گیلان و مازندران میباشد و به همین خاطر در حال حاضر پیش فروش بلیتهای مربوط به استانهای شمالی کشور در ترمینال قم انجام میشود.
رحیمی با بیان این که بیش از 10 دفتر فروش بلیت در داخل شهر قم به مسافران و شهروندان قمی خدمترسانی میکنند، افزود: شرکتهای حمل و نقل مسافر قم با توانایی کامل آماده خدمترسانی به عموم هموطنان است با این حال خواسته ما از همه مردم این است که پیش از تهیه بلیت، تصمیم قطعی خود را بگیرند تا شاهد مشکل تغییر بلیت در روزهای پر ازدحام ایام نوروز نباشم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنفی حمل و نقل مسافر استان قم از نیاز این استان به دو پایانه مسافربری جدید خبر داد.
محمد صادق رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه قم به دو پایانه مسافربری جدید نیاز دارد، اظهار داشت: در حال حاضر دو نقطه از شهر قم برای این منظور پیشنهاد شده که یکی در حاشیه اتوبان امیرکبیر و دیگری در حاشیه جاده قم ـ اراک قرار دارد.
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