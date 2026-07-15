به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، از روز یکشنبه بیست و هشتم تیر سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان با اجرای نمایش «آتشسوزیها» به نویسندگی وجدی معوض، کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و حضور جمعی از بازیگران شناخته شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون است.
نمایش «آتشسوزیها» به طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی بر اساس نمایشنامهای از وجدی معوض و با ترجمه نازنین میهن در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه میرود.
به ترتیب حروف الفبا بهرام ابراهیمی، محمدعلی ابراهیمی، هادی احمدی، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، علیرضا جعفری، عباس جمالی، ریما رامینفر، مهشید زبردست، اکبر سلمانی، فرزانه میدانی، کوثر میرزانژاد، فرنوش نیکاندیش هنرمندانی هستند که به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.
میرمنتظمی از جمله کارگردانان عرصه تئاتر است که طی سالهای گذشته نمایشهای متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده که از آن جمله میتوان به آثاری چون «یک اتاق با دو در»، «فاوست»، «من»، «در رستوران»، «سیاره آدمکهای رهگذر»، «زندگی من»، «داستان خرسهای پاندا»، «آسانسور»، «زباله»، «سکوتی برای مرثیه دریا»، «ابرهای تاریک»، «مرگ ناصری»، «زن، مرد»، «فیل قرمز»، «ابرها»، «فرکانس»، «P2»، «مالی سویینی»، «پنج ثانیه برف»، «بکت»، «کلفتها»، «سلف پرتره»، «کلاغ چوبی» اشاره کرد.
پیش فروش بلیت نمایش «آتشسوزیها» از شنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۲ ظهر در سامانههای گیشه تئاتر و تیوال آغاز میشود.
عکاس مصطفی قاهری و گرافیست پوستر معرفی بازیگران مجتبی رحامیان است.
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