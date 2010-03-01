اشلی کول هم در آستانه کناره گیری از فوتبال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع تیم فوتبال چلسی در گفتگو با دوستان خود عنوان کرده که جدایی از "چریل کول" همسرش، وی را دچار افسردگی کرده و قصد دارد از دنیای بازیگری کنار بکشد.

بازیکن 29 ساله چلسی در تور پیش فصل تابستانی آمریکا اقدام به برقراری رابطه غیراخلاقی با "آن کوربیت"، کارگر 28 ساله آمریکایی کرده و این در حالی است که تعداد دیگری از زن ها ادعا کرده اند با این بازیکن ارتباط داشته اند. پس از آن همسر وی تصمیم به طلاق گرفته و این امر سبب بحران روحی اشلی کول شده است.

طبق اعلام روزنامه "دیلی میرر"، دوستان کول تایید کرده اند که این بازیکن 29 ساله که از سال 1997 فعالیت حرفه ای خود را با تیم جوانان آرسنال آغاز کرد، قصد کناره گیری از ورزش را دارد.

رومن آبراموویچ، مالک روس باشگاه چلسی، در نظر دارد با کول گفتگو کند و به او اطمینان خاطر دهد که باشگاه قصد تنبیه مالی و فروش این بازیکن را ندارد. آبراموویچ همچنین قصد دارد در صورت نیاز از ستاره باشگاه حمایت مالی هم به عمل بیاورد.

وین بریج هفته گذشته به دلیل مسائل حاشیه ای که در خصوص رابطه همسر وی با جان تری، کاپیتان چلسی، روی داد برای همیشه از فوتبال کنار کشید.