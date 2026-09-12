۳۷ هزار دانش آموز مازندران هنوز ثبت نام نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان اظهار کرد: در مجموع حدود ۵۲۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان حضور دارند که بخشی از آنان هنوز مراحل ثبت‌نام خود را به پایان نرسانده‌اند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، ثبت‌نام ۳۷ هزار دانش‌آموز هنوز نهایی نشده است و ضروری است خانواده‌ها هرچه سریع‌تر این فرآیند را تکمیل کنند تا برنامه‌ریزی مدارس برای حضور دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید بدون مشکل انجام شود.

این مسئول با تأکید بر حضوری بودن آموزش در مدارس مازندران در سال تحصیلی پیش‌رو گفت: دانش‌آموزان باید از ابتدای سال تحصیلی در کلاس‌های درس حاضر شوند و به همین دلیل تکمیل به‌موقع مراحل اداری و آموزشی ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین درباره دریافت کتاب‌های درسی دانش‌آموزان هشدار داد و بیان کرد: فرآیند تأمین کتب درسی ارتباط مستقیمی با ثبت‌نام دانش‌آموزان دارد و خانواده‌ها تا زمانی که ثبت‌نام فرزندشان نهایی نشده باشد، نمی‌توانند سفارش کتاب‌های درسی را ثبت کنند.

وی از والدین خواست تکمیل ثبت‌نام و ثبت سفارش کتب درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند و با انجام به‌موقع این مراحل، زمینه آغاز منظم سال تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم کنند.

تلاش برای آماده‌سازی مدارس آسیب‌دیده پیش از بازگشایی

مهدی یونسی استاندار مازندران نیز با اشاره به خسارت واردشده به بخشی از فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: در جریان حادثه اخیر، ۶۶ مدرسه در نقاط مختلف استان دچار آسیب شده‌اند که بازسازی و آماده‌سازی آنها با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه زمان محدودی تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده است، افزود: مجموعه مدیریت استان در تلاش است با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، عملیات ترمیم و بازسازی مدارس آسیب‌دیده را با سرعت پیش ببرد.

استاندار مازندران تصریح کرد: هدف این است که مدارس آسیب‌دیده تا پیش از آغاز مهرماه آماده استفاده شوند و دانش‌آموزان این مناطق بتوانند سال تحصیلی خود را بدون ایجاد وقفه در فضای آموزشی مناسب آغاز کنند.

یونسی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند روند بازسازی این مدارس را با اولویت دنبال کنند و امکانات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر فضاهای آموزشی به چرخه فعالیت فراهم شود.

وی تأکید کرد: هیچ‌گونه خللی در مسیر آموزش دانش‌آموزان نباید ایجاد شود و مدیریت استان برای تحقق این هدف، روند آماده‌سازی مدارس را تا زمان بهره‌برداری کامل پیگیری خواهد کرد.