وقف دانشگاه آزاد اسلامی آن را جاودانه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عبدالله جاسبی دوشنبه شب در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اظهارداشت: جارو جنجالی که در خصوص وقف دانشگاه آزاد در رسانه ها شد حرفهای غیر منطقی بود که سوالاتی را در برخی اذهان مطرح کرد که تشریح آن می تواند موجب روشن شدن اذهان عمومی شود.

وی افزود: فکر اولیه وقف اموال دانشگاه دو سال پیش توسط اینجانب مطرح شد و با نگرانی در خصوص آینده دور دانشگاه ضمن مشورت با حقوقدانان، موضوع با آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان گذاشته و بررسی بیشتر طرح آغاز شد.

جاسبی اظهار داشت: نمونه های مشابه بزرگی از این گونه وقفها در کشور و سایر نقاط جهان نیز مطالعه و مطرح شد و برای مثال مشخص گردید دانشگاه هاروارد هم وقف شده و این کار منطقی و اصولی است لذا در هیئت موسس نیز مطرح و پس از استقبال خوب اعضاء به این نتیجه رسیدیم که برای جاودانه شدن دانشگاه و حفظ دارایی و اموال آن تا قرنها، وقف بهترین شیوه ممکن است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور تصریح کرد: بر خلاف ادعای برخی، حتی یک ریال از دارایی دانشگاه متعلق به آقای هاشمی، بنده و سایر اعضا هیئت موسس نیست.

جاسبی یادآورشد: در ماه مبارک رمضان امسال در یک جلسه سه ساعته تمامی اموال و دارایی دانشگاه وقف و صیغه شرعی آن خوانده شد و با صدور سند زمینه ثبت آن فراهم شد که با مجوز دادستانی در دفتر آیت الله رفسنجانی بطور قانونی به ثبت رسید که در مدت شش ماه آینده مراحل قانونی ثبت به پایان خواهد رسید.

وی هدف از وقف اموال دانشگاه را جاودانه کردن حفظ دارایی دانشگاه و جلب اعتماد مردم برای مشارکت بیشتر آنان دانست و خاطر نشان کرد: با این کار دیگر مردم مطمئن می شوند که اموال دانشگاه وقفی است و به کسی تعلق ندارد و هیچ کس هم نمی تواند از آن سوء استفاده کند.

جاسبی در خصوص طرح برخی مسائل برای تحت الشعاع قرار دادن خدمات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در جواب برخی که ژست روشنفکری به خود می گیرند و می گویند این همه تحصیل کرده که شغل ندارد نیاز نداریم باید گفت نباید هدف آموزش عالی را به اشتغال گره بزنیم بلکه هدف ما در دانشگاه توسعه علمی نیروی انسانی است و آموزش سطح جامعه را ارتقاء می دهد، مردم را فهیم می کند تا نوکر نشوند و توسری خور بار نیایند.

معکوس کردن روند مهاجرت بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی

وی اظهار داشت: در عصر حاضر و بر اساس نظر یونسکو اگر کسی زبان نداند، با کامپیوتر آشنا نباشد وبه دانشگاه نرود بیسواد قلمداد می شود ما وظیفه داریم زمینه تحصیل همه مردم را فراهم کنیم و دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین خدمت را به نظام اسلامی با اشتغال به تحصیل جوانان کرد تا روند مهاجرت در کشور معکوس شود.

جاسبی یادآورشد: توسعه کیفی در برنامه های آتی دانشگاه قرار دارد و برای تحقق این امر باید به دنبال راه اندازی رشته های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشیم.

مساعدت در راه اندازی دانشکده دندانپزشکی درتاکستان

جاسبی در پی درخواست طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر توانستید مجوز تاسیس دانشکده علوم پزشکی در تاکستان را بگیرید همه نوع کمک و حمایت خواهیم کرد تا دانشکده علوم پزشکی در واحدهای قزوین یا تاکستان احداث شود.