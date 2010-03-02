علمای مسلمان باید بر مشترکات اسلامی تأکید داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی آونگ رهبر حزب اسلامی مالزی امروز 11 اسفند ماه در سخرانی خود در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اظهار داشت: طرحهای استعماری، سرزمینها را تخریب و عوامل ایجاد تعصبات قومی را فراهم کرده است اما هویت اسلامی همچنیان میان مسلمانان حفظ شده و بیداری اسلامی زنده است.

وی همچنین از حکومت، علمای مسلمان و رهبر جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و گفت: امروز امت با هم متحد است، علما و اندیشمندان بایدبه وحدت توجه کنند تا قدرت ما با وجود اختلافهای جزئی مذهبی حفظ شود.

آونگ افزود: به لطف خدا و در سایه تلاشهای صورت گرفته، امروز امت به خود بازگشته و با هم متحد هستند و علما و اندیشمندان نیز باید توجه به وحدت کنند تا امت ما بر قدرت و عزت خود باقی بماند.

وی تأکید کرد: باید همکاری بین علما و اندیشمندان براساس تقوا و در جهت حل کردن مسائل و پایان دادن به مشکلات موجود و تأکید بر مشترکات و تفاوت قائل بودن میان مسائل اصلی و فرعی و توجه به بحران و مشکلاتی باشد که امت با آن درگیر است.