بیمارانی که زیر میزی درمان می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده شوم دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان از قدیم الایام مرسوم بوده ولی در چند سال گذشته با شدت و ضعف همراه بوده است که همین مسئله موجب شده تا مسئولان مربوطه آنطور که باید و شاید وقت خود را صرف پرداختن به این معضل نکنند و در نتیجه همچنان شاهد بروز این معضل در جامعه هستیم که آثار زیانبار آن، بیش از همه سلامت جامعه پزشکی را تهدید می کند.

در همین ارتباط دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی معتقد است که عدم شفاف سازی قیمت واقعی خدمات درمانی، پزشکان را به سمت دریافتهای غیرقانونی زیرمیزی که بار اضافی به بیماران تحمیل می‌کند، سوق داده است.

به گفته این جراح و متخصص مغز و اعصاب این پدیده بیشتر در بخشهای جراحی و مداخله ‌های درمانی شایع است.

زالی در خصوص ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده شوم و زشت، به واقعی شدن تعرفه های پزشکی اشاره می کند و می افزاید: ‌در صورتی که نتوانیم پزشکان را با تعرفه ‌گذاری مناسب، استانداردها و واقعیتهای اقتصادی منطبق کنیم این خطر وجود دارد که از شفافیت تعرفه‌ای فرار کرده و به سمت دریافت زیرمیزی برویم.

پدیده شوم دریافت زیرمیزی بیشتر در بخشهای جراحی و مداخله ‌های درمانی شایع است زالی

وی در پاسخ به این سئوال که با افزایش تعرفه ‌های پزشکان، پرداخت آنها برای مردم دشوار و شاید غیرممکن شود، می گوید: این وظیفه سازمانهای بیمه ‌گر است که به بیماران کمک کنند. ‌در حال حاضر به دلیل شفاف نبودن قیمت واقعی خدمات، بسیاری از یارانه های درمانی از جیب پزشکان داده می‌شود در حالی که تعرفه سرپایی در کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه بسیار کمتر است.

پیرامون این موضوع چندی پیش محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور که آذر امسال در تهران برگزار شد، خطاب به پزشکان حاضر در این اجلاس گفت که " آیا ویزیت 16 هزارتومان انصاف است؟ یک پزشک چه اقدامی انجام می دهد که باید این مبلغ گزاف را از بیمار دریافت کند. آیا خون پزشکان از بقیه متخصصان کشور در سایرحوزه ها رنگین تر است؟ و..."

از سوی دیگر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در حاشیه همین اجلاس بود که در خصوص گلایه معاون اول رئیس جمهور گفت که منظور آقای رحیمی، دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان بود که ما هم این مشکل را وارد می دانیم.

وزیر بهداشت در خصوص راهکار مقابله با پدیده شوم زیرمیزی پزشکان، می گوید: ما در وزارت بهداشت به عنوان راه حل این قضیه پیشنهاد می کنیم که تعرفه های پزشکی باید واقعی شود چون اگر تعرفه ها واقعی شود باعث می شود که پزشک، پرستار، پیراپزشک، داروخانه و آزمایشگاه دستمزد واقعی خود را بگیرند و این موضوع تا حدود زیادی از کارهای غیرقانونی جلوگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارات وزیر بهداشت که البته سایر کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت نیز با آن موافق هستند، در حالی عنوان می شود که معاون اول رئیس جمهور مخالف گرفتن ویزیتهای بالا از سوی متخصصین رشته های مختلف پزشکی است.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از واقعی شدن سرانه درمان و تعرفه های پزشکی به عنوان تنها راهکار مقابله با پدیده شوم زیرمیزی پزشکان نام می برد و می گوید: تا زمانی که رابطه مالی پزشک و بیمار قطع نشود نمی توان امیدوار بود که این معضل برچیده شود.

محسنی به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای مقابله با پدیده زیرمیزی پزشکان اشاره می کند و می افزاید: سال گذشته قرار شد که تعرفه های یک بیمارستان دولتی به صورت پایلوت " 6/3 K" تعیین شود و پزشکان این بیمارستان در همه رده های تخصصی از فعالیت در بخش خصوصی منع شوند. اما وزارتخانه های بهداشت و رفاه و دولت با اجرای این پیشنهاد مخالفت کردند.

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که حذف پدیده زیرمیزی پزشکان علاوه بر اینکه بار مالی هزینه های درمانی مردم را کاهش می دهد باعث خواهد شد که مراکز درمانی بخش دولتی نیز کارآمد شوند.

رواج پدیده شوم دریافت زیرمیزی توسط پزشکان، اغلب در مراکز درمانی دولتی اتفاق می افتد و این در حالی است که بیشتر مراجعان بخش دولتی را اقشار کم درآمد و محروم جامعه تشکیل می دهند که توان مالی برای پرداخت هزینه های سنگین درمانی را ندارند.

اغلب پزشکان از اعمال تعرفه دولتی در بخش خصوصی گله مند هستند و این امر عاملی می شود تا از طریق زیر میزی میزان دریافتی تعرفه دولتی را جبران کنند شهریاری

دکتر حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اخذ زیرمیزی پزشکان در بیمارستانهای دولتی و طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر می گوید: برخی از پزشکان بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه ، 5 تا 20 برابر تعرفه دولتی زیرمیزی دریافت می کنند.

وی اعمال تعرفه دولتی در بخش خصوصی را یکی از دلایلی اصلی شکل گیری و افزایش زیرمیزی پزشکان عنوان می کند و می افزاید: اغلب پزشکان از اعمال تعرفه دولتی در بخش خصوصی گله مند هستند و این امر عاملی می شود تا از طریق زیر میزی میزان دریافتی تعرفه دولتی را جبران کنند.

شهریاری با عنوان این مطلب که تاکنون برخورد جدی با پزشکانی که مبادرت به اخذ زیر میزی از بیماران می کنند صورت نگرفته و این امر باعث افزایش این معضل به خصوص در بیمارستانهای دولتی و طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر شده است، می گوید: دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان قداست جامعه پزشکی را خدشه دار کرده است.

دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان در بخش دولتی به دلیل تفاوت بین ضریب K جراحی در بخش دولتی و خصوصی است و عده کمی از پزشکان به این دلیل اقدام به دریافت زیرمیزی از بیماران می کنند.

به هرحال نارضایتی و شکایت بیماران از هزینه های درمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد که در بخش خصوصی هزینه های بالای درمان و میزان ناچیز تعهدات بیمه ای منجربه این مسئله شده است.

آنچه مسلم است اینکه تعرفه های درمانی به شکل قانونی در بیمارستانهای دولتی خارج از تحمل بیمار نیست چرا که 90 درصد این هزینه ها را بیمه ها می پردازند. اما دریافتهای خارج از ضوابط با عنوان زیرمیزی توسط برخی از پزشکان در بیمارستانهای دولتی که هنوز هم به قوت خود باقی است، از جمله مواردی است که باعث افزایش هزینه های درمان بیماران در بیمارستانهای دولتی دیده شده است.

به گفته یک مقام مسئول در وزارت بهداشت، دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای دولتی از مواردی است که نمی توان آن را انکار کرد و در برخی بیمارستانها این پدیده رواج دارد.

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گزارش از حبیب احسنی پور