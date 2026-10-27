مدیر جدید امور دانشجویی علوم پزشکی لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکمی از سوی «بهروز عزت‌پور»، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، «فضل‌الله فتح‌الهی» به مسئولیت مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را بر عهده گرفت.

«فضل‌الله فتح‌الهی شورابه»، استادیار فیزیولوژی ورزش در گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان است که با پذیرش این مسئولیت، مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را بر عهده خواهد داشت.

از تلاش‌ها و خدمات «مصطفی نجفی»، مدیر پیشین امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.