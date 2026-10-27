به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیایی ظهر سه‌شنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه این استان دارای خانواده‌های متعدد چند شهیدی است، اظهار کرد: باید یاد و خاطره شهدای والامقام را همواره گرامی بداریم و خانواده‌های آنان را تکریم کنیم.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با ذکر اینکه جایگاه نماینده ولی فقیه و امامت جمعه جایگاهی بسیار اثرگذار در مقوله آزادی زندانیان است، ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۲۶۰ هزار زندانی در کشور داریم که بخش اعظم، شامل زندانیان با جرائم عمد هستند؛ زندانیان جرائم غیر عمد و محکومان مالی حدود ۳۰ هزار نفرند.

حمایت از ۵۸ هزار خانوار زندانیان در کشور

آسیایی از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۸ هزار خانوار زندانیان خبر داد و گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، اقدامات تغذیه، فرهنگی، درمانی و تمامی امکانات مورد نیاز در حد مطلوب و مناسب در زندان‌ها به مددجویان ارائه می‌شود. همه زندان‌ها همچنین امکانات ورزشی دارند.

وی ادامه داد: با اینحال حمایت از خانواده‌های زندانیان حقیقتاً دشوار است که از طرف انجمن‌های مردمی و خیری حمایت می‌شوند؛ در زمینه آزادی زندانیان نیز به همت ستاد دیه اقدامات خوبی را انجام می‌گیرد. این ستاد یک مجموعه مردمی است و برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد هر ساله اقدامات بسیار خوبی را در سراسر کشور انجام می‌دهد.

آسیایی با تصریح اینکه با وجود همه این کمک‌های انجمن‌ها و ستاد دیه باز هم در حمایت از خانواده‌های زندانیان با مشکلاتی مواجهیم، گفت: علاوه بر حمایت‌ها، اقدامات تربیتی، تامینی و اصلاحی نیز در زندان‌ها اجرا می‌شود. زندانی در یک محیط بسته حبس نیست بلکه برای هر ساعتش برنامه‌ریزی وجود دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تشریح جزئیات اقدامات فرهنگی در زندان‌ها، گفت: در حال حاضر ۵۴۳ روحانی در زندان‌های سراسر کشور فعالیت دارند و برنامه‌هایی همچون آموزش نماز، تلاوت قرآن کریم، بیان احکام و سایر فعالیت‌های فرهنگی را طراحی و اجرا می‌کنند.

اهم فعالیت‌های فرهنگی در زندان‌های کشور

آسیایی ادامه داد: در سراسر کشور ۶۱۱ دارالقرآن فعالیت می‌کند که در این راستا بالغ بر ۵۶۰۰ زندانی موفق به حفظ قرآن از یک تا ۳۰ جزء شدند. ۱۳ نفر از این حافظان، حافظ کل قرآن هستند که در ایام حبس موفق به حفظ کل شدند و در مواردی مورد عفو قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۹۲۰ باب نمازخانه در زندان‌های کشور داریم که در این راستا سازمان زندان‌ها هر ساله رتبه‌های برتر را در زمینه اقامه نماز جماعت کسب می‌کند، افزود: ۳۹۰ کتابخانه، ۱۶۲ دانشجو، اشتغال و کارآفرینی برای ۴۰ هزار زندانی با اهدای گواهینامه کار و نیز فعالیت مراکز ثابت فنی حرفه‌ای از دیگر اقدامات است.

آسیایی با بیان اینکه زندان‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی فعال‌اند، گفت: مهارت‌آموزی و اشتغال ۴۰ هزار مددجو در زندان‌ها گواه این مهم است و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متنوعی در زندان‌های کشور در جریان است که در مواردی به صادرات تولیدات نیز منجر شده است.

وی افزود: زندان‌های کشور به یک دانشگاه و هنرستان‌های حرفه‌آموزی تبدیل شده است و در استان چهارمحال و بختیاری نیز اقدامات بسیار خوبی در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال انجام گرفته است.