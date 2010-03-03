جنبش عدم تعهد بار دیگر از برنامه های هسته ای ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که از سوی سفیر مصر در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس در وین قرائت شد، آمده است: جنبش عدم تعهد بر حق اولیه و غیر قابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هر گونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مترتب تاکید می نماید. بنابراین هیچ موردی نباید به گونه ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود. انتخابها و تصمیمات کشورها، شامل موارد (موارد مربوط به) جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده های صلح آمیز از فن آوری هسته ای و سیاست های چرخه سوخت می بایست محترم شمرده شوند.

جنبش عدم تعهد، همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید کرده است که هیچ فشار یا مداخله ناواردی در فعالیت های آژانس به ویژه در فرآیند راستی آزمایی که می تواند بازدهی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد نمی بایستی وجود داشته باشد.

جنبش عدم تعهد همچنین بر تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته ای در منطقه خاورمیانه را به عنوان گامی مثبت در راه نایل شدن به هدف خلع سلاح هسته ای جهانی تاکید کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه جنبش عدم تعهد آمده است که جنبش عدم تعهد مصونیت فعالیتهای هسته ای صلح آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می نماید هر گونه حمله به تهدید به حمله بر علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز اعم از در حال فعالیت یا در حال ساخت که بشریت و محیط زیست را در معرض خطر جدی قرا رداده و نقش عمده حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آیین نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می شود، تاکید می نماید. جنبش عدم تعهد نیاز به تدوین سند مذاکراتی چند جانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید به حملات بر تاسیسات هسته ای مختص استفاده های صلح آمیز ار انرژی هسته ای را تصدیق می نماید.

جنبش عدم تعهد اعلام کرده است کلیه پادمان ها وموضوعات راستی آزمایی منجمله موارد مربوط به ایران می بایست درچارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر اساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل گردد. علاوه بر آن جنبش عدم تعهد تاکید دارد که آژانس می بایست به کار خود برای حل موضوع هسته ای ایران در چارچوب اختیار و اساسنامه آژانس ادامه دهد و دیپلماسی و گفتگو از طریق صلح آمیز وهمچنین مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرفهای ذیربط می بایستی به عنوان تنها روشنایی که از طریق آنها یک راه حل فرایگر و پایا برای موضوع هسته ای ایران قابل دستیابی است باقی بماند.

دراین بیانیه عدم تعهد از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همانگونه که درآخرین گزارش مدیر کل ذکر شده استقبال کرده است.