استخر شنا در شهرهای گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: امیدورایم در چند سال آینده با افتتاح این استخرها در تمام شهرستانها استخر سرپوشیده شداشته باشیم.

وی اظهار داشت: ورزش مفرح شنا به دلیل جاذبه ای طبیعی ویژه ای (ساحل)که در استان وجود دارد می تواند توجه طرفداران و علاقمندان بسیاری را در رشته شنای آبهای آزاد به خود جلب کند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت باید تمام توان خود را بکار گیرد تا از کلیه امکانات و توانمندی استان استفاده نماید و بدور از حاشیه های مختلف و با ایجاد روحیه همدلی و همکاری و همیاری در بین کلیه اعضاء هیت، مربیان، داوران، ورزشکاران، پیشکسوتان و غیره زمینه رشد و شکوفائی این ورزش را فراهم نماید.

پاشا افزود: ساخت استخرهای سرپوشیده در استان شروع شده و در سال 87 استخر ایثار گرگان افتتاح شد و در اوایل سال 89 استخر سوپوشیده شهرستانهای گرگان و علی آباد راه اندازی می شود.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: هچنینن در هفته دولت استخر سرپوشیده شهرستان مینودشت نیز به بهره برداری خواهد رسید.