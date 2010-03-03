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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

استخر شنا در شهرهای گلستان احداث می شود

استخر شنا در شهرهای گلستان احداث می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی گلستان از پیشنهاد ساخت استخر سرپوشیده برای شهرستانهای استان در سفر سوم هیئت دولت به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: امیدورایم در چند سال آینده با افتتاح این استخرها در تمام شهرستانها استخر سرپوشیده  شداشته باشیم.

وی اظهار داشت:  ورزش مفرح شنا به دلیل جاذبه ای طبیعی ویژه ای (ساحل)که در استان وجود دارد می تواند توجه طرفداران و علاقمندان بسیاری را در رشته شنای آبهای آزاد به خود جلب کند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت باید تمام توان خود را بکار گیرد تا از کلیه امکانات و توانمندی استان استفاده نماید و بدور از حاشیه های مختلف و با ایجاد روحیه همدلی و همکاری و همیاری در بین کلیه اعضاء هیت، مربیان، داوران، ورزشکاران، پیشکسوتان و غیره زمینه رشد و شکوفائی این ورزش را فراهم نماید.

 پاشا افزود: ساخت استخرهای سرپوشیده در استان شروع شده و در سال 87 استخر ایثار گرگان افتتاح شد و در اوایل سال 89 استخر سوپوشیده شهرستانهای گرگان و علی آباد راه اندازی می شود.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: هچنینن در هفته دولت استخر سرپوشیده شهرستان مینودشت نیز به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1045144

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