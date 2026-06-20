فولادی: در مدیریت استخرهای ورزشی هرمزگان بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماندیشی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با هیئت ورزشهای آبی و ساحلی استان، عصر شنبه با محوریت توسعه شنای دریایی، توسعه واترپلوی ساحلی، ساماندهی استخرهای سرپوشیده و ارتقای شاخصهای ورزشی، با حضور سعید مظفری، سرپرست معاونت ورزشی اداره کل، ایوب عامری، دبیر هیئت ورزشهای آبی هرمزگان و اعضای هیئت در محل دفتر مدیرکل برگزار شد.
مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان در حوزه ورزشهای آبی و ساحلی، بر لزوم برنامهریزی دقیق برای بهرهمندی هرچه بیشتر از این پتانسیل تأکید کرد و اظهار کرد: هرمزگان با دارا بودن سواحل طولانی و آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان، یکی از مستعدترین استانهای کشور برای توسعه ورزشهای آبی و ساحلی محسوب میشود که باید از این ظرفیتها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
وی افزود: تعداد ورزشکاران سازمانیافته رشتههای آبی و ساحلی استان هرمزگان به ۲۰۴۲ نفر میرسد که سهم بانوان یکهزار و ۱۷۰ نفر و آقایان ۸۷۲ نفر است. این آمار نشاندهنده استقبال چشمگیر بانوان از ورزشهای آبی در استان است و ضرورت توجه ویژه به زیرساختهای مورد نیاز این قشر را دوچندان میکند.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به این آمار، تصریح کرد: حضور پرشور بانوان در رشتههای آبی، نشاندهنده عزم جدی آنان برای فعالیت در این حوزه است و ما موظف هستیم زیرساختهای لازم را برای آنان فراهم کنیم.
فولادی با اشاره به چالشهای موجود در مدیریت این استخرها، خاطرنشان کرد: هرمزگان در حال حاضر دارای ۳۷ استخر شنای سرپوشیده در سطح استان است که از این تعداد، ۱۶ استخر در مرکز استان (بندرعباس) فعال هستند. ؛یکی از معضلات اساسی، واگذاری استخرها به بخش خصوصی با هدف صرفاً درآمدزایی و سپس خروج آنها از چرخه ورزشی است که این موضوع نیازمند بازنگری اساسی در شیوههای مدیریتی و نظارتی است.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تأکید بر تقویت کمیته آبهای آزاد و توسعه شنای دریایی به عنوان یک رشته شاخص در استان، گفت: با توجه به موقعیت ساحلی هرمزگان و دارا بودن سواحل بکر، توسعه این رشته میتواند نقش مهمی در سلامت، پرورش استعدادها و حتی اقتصاد دریا‑محور ایفا کند.
وی افزود: ورزشهای آبی و ساحلی نه تنها به سلامت جسمانی شهروندان کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی و گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرد.
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