به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد پنج شنبه شب در مراسم تجلیل از قهرمانان ملی ورزش در سال‌های 1387 و 1388 که در محل سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت محمدمصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، اظهار داشت: ورزش یک نیاز و ضرورت است، ملتی که ورزش و قهرمان ندارد، نمی تواند ادامه حیات دهد. ورزش فقط یک حرکت جسمانی نیست که یک کار صد در صد فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در همه رشته‌های ورزشی اندیشه، هنر و اراده در کنار هم جمع می شوند، یعنی ورزش بدون فکر و اندیشه محال است، افزود: ورزش یک هنر است. گاهی اوقات از درخشش یک ورزشکار صدها میلیون انسان به وجد می آیند، این پدیده نگاه انسان را به زندگی سالم و اراده‌ها را قوی و مستحکم می کند.

رئیس جمهور با اشاره به بازتاب جهانی ورزش ادامه داد: در عرصه جهانی، ورزش جلوه موجودیت یک ملت است و این طور نیست که ورزشکار هنگام قرار گرفتن بر سکو فقط خودش را ببینید. او ملتش را می بینید همانطور که حدود 45 سال پیش دیکتاتورها سعی می کردند جلوی عرض اندام ملت ما را بگیرند، قهرمانانی همچون محمد نصیری در وزنه برداری نام ایران و ایرانی را پرآوازه می کردند.

وی با بیان اینکه ورزش ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکوفا شده، تصریح کرد: این را هم در رشته‌های انفرادی و هم در رشته‌های گروهی به خوبی می بینیم، ورزشکاران ما عظمت ایران عزیز و توانایی‌های این ملت بزرگ را به نمایش می گذارند بخصوص زمانی که بر سکوی قهرمانی ایستاده و از اهتزاز پرچم کشورمان بیش از قهرمانی فردی خود خوشحال می شوند.

احمدی نژاد قهرمانی در آسیا و جهان را یک هدف مقدس و وظیفه دانست و آن را برای معرفی ملت و فرهنگ متعالی ایران ضروری و مهم خواند و افزود: جوانمردی، وفا، صفا، عشق و بزرگواری در بین ملت ایران موج می زند، ملتی مومن و پاک که در برابر قلدرهای دنیا ایستاده و زیر بار زور نمی رود.

وی خطاب به ورزشکاران و قهرمانان ملی گفت: وقتی شما روی سکوهای قهرمانی می روید همه این ارزش‌ها و مفاهیم زیبا در دل و جان ملت‌ها منتشر می شود و جان می گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه از رئیس سازمان تربیت بدنی خواسته تا آمار قهرمانی قهرمانان کشور را پیوسته منتشر کند، خاطر نشان کرد: امروز در دوره شکوفایی ورزش هستیم، روزانه اخبار موفقیت و افتخار آفرینی ورزشکاران را پیگیری می کنم و روزی نیست که ورزشکاران کشورمان افتخارآفرین نباشند.

وی با اشاره به اینکه ایران در دور قبل بازیهای آسیایی رتبه ششم را کسب کرده است و با طرح این پرسش که "آیا جایگاه ایران ششم است؟"، تاکید کرد: ما و شما باید این جایگاه را ا رتقا دهیم و به سرعت آسیا را پشت سر بگذاریم.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه ایران همواره در تاریخ جهانی بوده است مگر در مقاطعی که با فریب و انحراف از پیشرفت ملت ایران جلوگیری کرده‌اند، گفت: صرفنظر از مقاطعی که افراد ناشایست و دشمنان وزنه‌های سنگین به پای ملت ایران بستند و مانع ایجاد کردند، نگاه، توان، مقام و جایگاه ملت ایران همواره در طول تاریخ جهانی بوده است.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات و همچنین زیرساخت‌های ورزش در چهار سال اخیر تصریح کرد: باید آن قدر در ورزش سرمایه‌گذاری کنیم که هر جوان در هر نقطه از ایران به راحتی به امکانات ورزشی مناسب دسترسی داشته باشد.

رئیس جمهور از پنج برابر شدن بودجه ورزش کشور در سال آینده نسبت به سال جاری خبر داد و گفت: بودجه ورزش طی چهار سال گذشته دو تاسه برابر شده است، حال در بودجه سال 89 و برنامه پنجم بندی را درنظر گرفته‌ایم که بر اساس آن بودجه سال 89 ورزش نسبت به سال 88، پنج برابر شده است و از نمایندگان مجلس می خواهیم این بودجه را تصویب کنند.

وی از رئیس سازمان تربیت بدنی خواست تا در زمینه شکوفایی استعدادهای قهرمانی همه محدودیت‌ها را برطرف کند تا ورزشکاران و اعضای تیم‌های ورزشی بتوانند در مکان‌های مناسب اردو برگزار کنند و دیدارهای تدارکاتی داشته باشند و از بهترین مربی و کادرهای فنی بهره گیرند.

احمدی نژاد همچنین انتظار خود از ورزشکاران را مطرح کرد و اظهار داشت: امروز نام ایران افتخار است و در همه دنیا می درخشد، لذا باید از آسیا عبور کنیم و به جایگاه های جهانی برسیم. امروز در هر جای دنیا که متوجه حضور ایرانی می شوند با احترام و تکریم به او می نگرند و باید این را در همه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در نظر بگیریم.

وی بر ضرورت حفظ احترام پیشکسوت در ورزش نیز تاکید کرد و افزود: پیشکسوتان که عمر خود را برای ورزش گذاشته‌اند به ایران و ایرانی عشق می ورزند و سرشار از تجربه‌اند و یک جمله آنان به اندازه یک سال کلاس آموزشی ارزش دارد.

رئیس جمهور به ورزشکاران توصیه کرد که تمرین‌های ورزشی را جدی بگیرند و اضافه کرد: قهرمان شدن همیشه سخت است و زحمت می خواهد. اینکه باب شده است برخی کشورهای قهرمان بخرند و به آنان تابعیت بدهند تا تمامی مدال‌ها را از آن خود کنند، ارزش ندارد زیرا ارزش آن است که یک کشور از خود قهرمان داشته باشد.

وی خطاب به ورزشکاران گفت: ما قول می دهیم که امکانات ورزش را افزایش دهیم شما هم قول بدهید که همه سکوهای آسیا را فتح کنید.

احمدی نژاد از ورزش به عنوان نماد فرهنگ ایران نام برد و تصریح کرد: امروز برخی ساحت پاک ورزشی را در میادین ورزشی آلوده کرده‌اند برای مثال در کشتی که نماد جوانمردی است با فریب کاری کشتی می گیرند و این با مدیریت صحنه کشتی که نوعی هوشمندی است فرق می کند. تختی در کشتی خود قهرمانی را فدای جوانمردی کرد.

وی افزود: همه دعا می کنیم که تیم های ورزشی قهرمان شوند، اما قهرمانی اخلاق، ادب، فرهنگ و جوانمردی مطلوب است و دنیا این را از ملت ایران انتظار دارد.

رئیس جمهوری با تشکر از خادمان عرصه ورزش بر لزوم حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران تاکید کرد و به دکتر سعیدلو معاون خود توصیه کرد همه ورزشکاران را در چتر حمایت خود قراردهد تا هرفردی فکر اندیشه و ایده‌ای برای پیشرفت ورزش کشور دارد بتواند آن را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه باید جایگاهی در فدراسیون‌های وجود داشته باشد تا این ایده‌ها جمع بندی برنامه ریزی و عملیاتی شوند، به حرکات ورزشی که توسط جوان ایرانی و رکورد دار روپایی جهان در این مراسم انجام شد اشاره کرد و افزود: این حرکات نشانه خلاقیت ، ابتکار و ایده است.

احمدی نژاد در پایان در پاسخ به ادعاهای بی پایه و اساس دشمنان نظام اسلامی، گفت: من بارها اعلام کرده ام که بمب اتم ما جوانان و قهرمانان ورزش ما هستند و ملتی که اراده و اندیشه و فرهنگ و تمدن دارد نیاز به بمب اتم ندارد. کسانی به بمب اتم نیاز دارند که دچار خود کم بینی هستند و پیشینه تاریخی و تمدنی که به آن افتخار کنند، ندارند.