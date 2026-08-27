به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فیض اللهی اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح ایمنی و حفظ سلامت و بهداشت عمومی شهروندان، دستورالعمل اجرایی ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز شهر مشهد به ادارات فضای سبز مناطق ۱۳گانه ابلاغ شده تا تابلوهای ثابت اطلاعرسانی در نقاط پیشبینیشده نصب شود.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد در خصوص ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز مشهد بیان کرد: با هدف ارتقای سطح ایمنی، آرامش و بهداشت محیط در بوستانها و فضاهای سبز شهری، حفظ سلامت و بهداشت عمومی شهروندان و پیشگیری از تهدیدات ناشی از حضور حیوانات در فضاهای عمومی، دستورالعمل اجرایی ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز شهر مشهد به ادارات فضای سبز مناطق ۱۳گانه ابلاغ شده تا تابلوهای ثابت اطلاعرسانی در نقاط پیشبینیشده نصب شود.
وی افزود: این اقدام به دلیل افزایش نگرانیهای شهروندان بهویژه خانوادهها نسبت به تهدیدات و مشکلات سلامت و بهداشت عمومی ناشی از حضور سگها در فضاهای عمومی، خصوصاً در محیطهای بازی و تردد کودکان، به مرحله اجرا درآمده است.
فیضالهی بیان کرد: آلودگیهای ناشی از ادرار و مدفوع این حیوانات در چمنها، معابر و فضاهای سبز میتواند زمینهساز بروز بیماریهای خطرناک و انتقال عوامل بیماریزا به شهروندان باشد؛ از اینرو، مدیریت شهری شهرداری مشهد با جدیت برنامه ساماندهی و ممنوعیت سگگردانی در بوستانها را اجرا میکند.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: تاکنون برنامهریزی برای ساخت و نصب بیش از ۲۰۰ تابلو ثابت اطلاعرسانی با مضمون ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز شهر مشهد انجام شده و روند نصب این تابلوها در بوستانهای اصلی، پارکهای محلی و فضاهای سبز پرمراجعه در مناطق مختلف شهر در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت مردم در رعایت ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز، نقش تعیینکنندهای در حفظ سلامت عمومی و صیانت از محیطهای تفریحی شهری دارد.
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