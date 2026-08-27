به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه خود اظهار کرد: مردمی بودن، جلب اعتماد عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و تکریم ارباب رجوع از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی استان خواهد بود و تلاش میکنیم مردم برای دسترسی به مدیران قضایی نیازمند واسطه نباشند.
وی افزود: درهای اتاق رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاه قضایی به روی مردم باز خواهد بود و سازوکارهایی برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه مردم با مسئولان قضایی استان پیشبینی میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر استقلال دستگاه قضایی گفت: ضمن تعامل قانونمند با همه نهادهای حاکمیتی، استقلال دستگاه قضایی بهعنوان یک اصل مسلم مورد توجه خواهد بود و از استقلال قضات با تمام توان حراست میکنم.
اسپانلو اظهار کرد: اجازه مداخله هیچ فردی در روند دادرسی برخلاف قانون داده نخواهد شد و برای مسدودسازی کامل توصیه و سفارش در فرآیندهای قضایی، برنامهریزی دقیقی انجام میشود.
وی نظارت مستمر را یکی از اولویتهای مدیریت دادگستری استان دانست و گفت: با طراحی سازوکارهای دقیق نظارتی، نقاط قوت و ضعف شناسایی و در کنار اصلاح فرآیندهای معیوب، زمینه شناسایی نخبگان و پرورش نیروهای شایسته فراهم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین بر ارتقای جایگاه قضات و کارکنان تأکید کرد و افزود: افزایش عزت و شرافت قضات و کارکنان از برنامههای جدی مدیریت استان است و برای تحقق آن اقدامات لازم انجام خواهد شد.
اسپانلو با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و مطالبهگری از طریق دادستانها در دستور کار قرار دارد و این مطالبهگری صرفاً به مصادیق محدود حقوق عامه منحصر نخواهد شد.
وی کاهش جمعیت کیفری زندانها، رفع اطاله دادرسی و حمایت از تولید را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: برنامههای سند تحول قضایی و سیاستهای قوه قضاییه در این حوزهها، مبنای اقدامات دادگستری گلستان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت ویژه گلستان، در موضوع جنگلها، اراضی ملی و سایر مصادیق انفال هیچگونه کوتاهی و قصوری پذیرفته نیست.
اسپانلو افزود: با متعرضان به انفال و پدیده زمینخواری با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد و از طریق شورای حفظ حقوق بیتالمال، راهبردهای اساسی برای صیانت از این سرمایهها تهیه و ابلاغ میشود.
وی دادگاهها و دادسراها را باید پناهگاه مظلومان دانست و گفت: سازوکارهایی طراحی خواهد شد تا مردم آثار تحول در دستگاه قضایی را بهصورت عینی در نحوه تکریم، پاسخگویی، سرعت رسیدگی، کیفیت تحقیقات، استماع دقیق سخنان مراجعان و اتقان آرا مشاهده و احساس کنند.
اسپانلو با تأکید بر شایستهسالاری در انتصابات قضایی اظهار کرد: در انتخاب مدیران دستگاه قضایی تنها شایستهسالاری ملاک خواهد بود و ایجاد نظام رشد فرایندی و جانشینپروری برای مسئولیتهای مختلف دستگاه قضایی استان را بهطور جدی دنبال خواهم کرد.
وی استفاده از ظرفیت نخبگان و رسانهها را برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی ضروری دانست و گفت: برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهبود ارائه خدمات قضایی، از دیدگاه فعالان اجتماعی، نخبگان، نیروهای داخلی دستگاه قضایی و رسانهها استفاده خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان توجه به معیشت کارکنان را نیز از وظایف مدیریت استان عنوان کرد و افزود: جلوگیری از هرگونه تبعیض در تخصیص امکانات و رفاهیات و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ارتقای معیشت، رفاه، انگیزه و آرامش خاطر کارکنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اسپانلو بر ضرورت آموزش مستمر قضات و کارکنان تأکید کرد و گفت: توسعه نشستهای علمی و تخصصی، تبادل تجربه میان قضات و کارکنان، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و بهروزرسانی دانش قضایی باید در همه بخشهای دادگستری استان جاری باشد.
وی با تأکید بر مقابله با فساد اظهار کرد: فساد در هر سطح و از سوی هر کارگزار حاکمیتی قابل پذیرش نیست و با فساد اداری و اقتصادی و هرگونه سوءاستفاده موقعیت عمومی، قاطعانه، قانونی، عادلانه و بدون تبعیض برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر مسئولیت خود در برابر مردم استان گفت: بهعنوان یکی از فرزندان گلستان، تمام توان خود و همکارانم را برای اجرای عدالت، احقاق حق، صیانت از حقوق مردم و خدمت صادقانه به کار خواهم گرفت و برای ایجاد امید در جامعه تلاش میکنم.
اسپانلو خاطرنشان کرد: عهد ما این است که عدالت را در تصمیمها، سلامت را در فرآیندها، کرامت را در برخورد با مردم و مسئولیتپذیری را در همه اجزای دستگاه قضایی استان جاری کنیم.
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