خودروی سرقتی در فاروج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حجت‌الله عطایی اظهار داشت: در پی اعلام تردد یک دستگاه خودروی سرقتی در محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی فاروج، مأموران یگان امداد شهرستان بلافاصله وارد عمل شدند و با سرعت عمل و هوشیاری، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

وی افزود: سارق پس از مشاهده مأموران، خودرو را در یکی از محلات حاشیه‌ای رها و متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج ادامه داد: مأموران پس از کشف خودرو، آن را برای انجام مراحل قانونی و تحویل به مالباخته به پارکینگ منتقل کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.