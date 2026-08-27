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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

خودروی سرقتی در فاروج کشف شد

خودروی سرقتی در فاروج کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از کشف یک دستگاه خودروی تیبا سرقتی از شهرستان سبزوار و انتقال آن به پارکینگ برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حجت‌الله عطایی اظهار داشت: در پی اعلام تردد یک دستگاه خودروی سرقتی در محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی فاروج، مأموران یگان امداد شهرستان بلافاصله وارد عمل شدند و با سرعت عمل و هوشیاری، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

وی افزود: سارق پس از مشاهده مأموران، خودرو را در یکی از محلات حاشیه‌ای رها و متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج ادامه داد: مأموران پس از کشف خودرو، آن را برای انجام مراحل قانونی و تحویل به مالباخته به پارکینگ منتقل کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

کد مطلب 6929503

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