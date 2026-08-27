به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان اردکان و در مراسم کلنگ‌زنی ساخت پلاتوی مجتمع فرهنگی هنری حضرت آیت‌الله خاتمی (ره)، ضمن ابراز خرسندی از ظرفیت‌های خلاقانه این منطقه، از اجرای پروژه‌های زیرساختی در سطح کشور خبر داد.

توسعه زیرساخت‌ها؛ ۸۳ مرکز فرهنگی و هنری در دست تکمیل

صالحی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فرهنگی، این حوزه را فراتر از بنا و تجهیزات، «بستری برای وقوع رویدادهای بزرگ هنری» توصیف کرد.

وی با ارائه آماری از اقدامات وزارتخانه در سال‌های اخیر، اعلام کرد که طی دو سال گذشته ۸۲ سینما به ظرفیت کشور افزوده شده و حدود ۱۶ هزار صندلی سینمایی در سطح کشور ایجاد شده است.

وی همچنین افزود برنامه‌ی وزارتخانه برای سال جاری، تکمیل ۸۳ مجتمع و مرکز فرهنگی و هنری است.

نقش مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه فرهنگی

وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه ساخت پلاتوی مجتمع فرهنگی اردکان، از مدل «مسئولیت‌های اجتماعی» و مشارکت خیران در احداث این پروژه قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: وزارتخانه در راستای ایفای نقش قانونی خود، در کنار بخش خصوصی و خیرین برای تکمیل طرح‌های فرهنگی حضور خواهد داشت.

هنر؛ راهکار مواجهه با چالش‌های اجتماعی

صالحی با تحلیل وضعیت اقتصادی، خاطرنشان کرد که در دوره‌های رکود، نقش فرهنگ و هنر برای تخلیه فشارهای اجتماعی و مقابله با پدیده‌هایی نظیر یأس و افسردگی دوچندان می‌شود.

وی با اشاره به تجربه جهانی، بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در تولیدات فرهنگی در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد.

شایان ذکر است در جریان سفر وزیر فرهنگ به اردکان، همزمان با کلنگ‌زنی ساخت پلاتوی مجتمع فرهنگی با زیربنای ۵۰۰ مترمربع، مدرسه ۹ کلاسه یادبود «عبدالحمید مختاری» با زیربنای ۲ هزار مترمربع نیز افتتاح شد.