حیدری فر: پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم جایگاهی ممتاز و ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید حیدری‌فر در محفل تفسیر قرآن کریم که پیش از ظهر پنجشنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت و همزمان با ایام ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص) برگزار شد، به تلاوت و تفسیر سوره‌های مبارکه ضحی و شرح پرداخت و ابعاد مختلف جایگاه رسول گرامی اسلام(ص) در قرآن کریم را تشریح کرد.



وی با اشاره به جایگاه ممتاز پیامبر اکرم(ص) در آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در موارد متعددی مفاهیمی همچون ولایت، ایمان، اطاعت و محبت را در کنار خود برای پیامبر اکرم(ص) نیز مطرح کرده است که این هم‌نشینی، بیانگر جایگاه ویژه رسول خدا(ص) در منظومه معارف قرآنی است.



استاد حوزه علمیه افزود: در آیات قرآن کریم، ایمان به خدا و رسول، اطاعت از خدا و پیامبر و محبت نسبت به خداوند و رسول گرامی اسلام(ص) در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گرفته و در بخش‌هایی از این آیات، پس از بیان جایگاه پیامبر اکرم(ص)، مقام اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.



وی ادامه داد: سوره‌های مبارکه ضحی و شرح از جمله سوره‌هایی هستند که در آنها جلوه‌هایی از عظمت شخصیت پیامبر اکرم(ص) و الطاف ویژه پروردگار نسبت به آن حضرت مورد توجه قرار گرفته و با بیان فرازهایی از مسیر رسالت، رابطه عنایت الهی با پیامبر اکرم(ص) تبیین شده است.



حیدری‌فر با اشاره به آغاز سوره مبارکه ضحی گفت: خداوند متعال در ابتدای این سوره با سوگند به روشنایی روز و شب، پیامبر اکرم(ص) را مورد خطاب قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که پروردگار، ایشان را ترک نکرده و مورد خشم و غضب قرار نداده است.



خداوند پیامبر را رها نکرد



وی خاطرنشان کرد: مضمون این آیات نشان می‌دهد که حتی اگر در مقطعی وحی برای مدتی متوقف شده باشد، چنین شرایطی به معنای قطع ارتباط الهی با پیامبر اکرم(ص) یا نشانه غضب پروردگار نسبت به آن حضرت نیست و قرآن کریم با این بیان، آرامش و اطمینان را برای رسول خدا(ص) مورد تأکید قرار می‌دهد.



استاد حوزه علمیه اظهار کرد: در ادامه سوره ضحی، خداوند متعال بر برتری آخرت برای پیامبر اکرم(ص) نسبت به دنیا تأکید کرده و وعده‌ای روشن درباره آینده آن حضرت بیان می‌کند.



وی افزود: در ادامه همین سوره، از جایگاه شفاعت پیامبر اکرم(ص) در روز قیامت سخن گفته شده است و بر اساس مضمون آیات، این شفاعت تا رسیدن رسول گرامی اسلام(ص) به مقام خشنودی ادامه خواهد یافت.



حیدری‌فر با اشاره به آیات «أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوَی، وَوَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدَی، وَوَجَدَکَ عَائِلاً فَأَغْنَی» بیان کرد: در این آیات، بخشی از عنایات خداوند نسبت به پیامبر اکرم(ص) یادآوری می‌شود و پس از بیان این نعمت‌ها، مسیر بهره‌گیری از آنها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: این بخش از سوره ضحی، توجه انسان را به نعمت‌ها و الطاف الهی معطوف می‌کند و در مورد پیامبر اکرم(ص) نیز این عنایات در ارتباط با مسیر رسالت و خدمت به مردم مورد توجه قرار گرفته است.



نعمت‌های الهی در مسیر خدمت به کار گرفته شود



استاد حوزه علمیه با اشاره به برخی روایات تفسیری درباره آیات سوره ضحی گفت: در روایتی از امام رضا(ع)، برای این آیات تفسیری نیز بیان شده که در آن، پیامبر اکرم(ص) به گوهری ارزشمند تشبیه شده‌اند که خداوند مردم را به سوی ایشان هدایت کرده است.



وی افزود: بر اساس این روایت، پیامبر اکرم(ص) برای مردم جایگاه پناه و مأمن دارند و این برداشت تفسیری، جلوه دیگری از شأن و منزلت رسول گرامی اسلام(ص) را نشان می‌دهد.



حیدری‌فر در ادامه با انتقال بحث به سوره مبارکه شرح اظهار کرد: این سوره نیز مجموعه‌ای از الطاف و عنایات خداوند نسبت به پیامبر اکرم(ص) را بیان می‌کند و از شرح صدر، برداشته شدن بار سنگین و بلندآوازه شدن نام آن حضرت سخن می‌گوید.



وی تصریح کرد: در سوره شرح، در کنار بیان دشواری‌های مسیر رسالت، وعده گشایش الهی نیز مطرح شده و آیه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» بر همراهی آسانی با سختی تأکید می‌کند.



همراه سختی، آسانی نیز وجود دارد



استاد حوزه علمیه با اشاره به تکرار این مضمون در سوره مبارکه شرح خاطرنشان کرد: تکرار وعده گشایش در کنار سختی، بر اهمیت و قطعیت این پیام تأکید دارد و نشان می‌دهد دشواری‌ها در مسیر حرکت انسان به سوی اهداف الهی با گشایش و آسانی همراه خواهد بود.



وی ادامه داد: سوره شرح با بیان مراحل مختلف عنایت خداوند به پیامبر اکرم(ص) و یادآوری دشواری‌های مسیر رسالت، در نهایت بر ادامه حرکت و تلاش تأکید می‌کند و مسیر توجه به پروردگار را پیش روی رسول گرامی اسلام(ص) قرار می‌دهد.



حیدری‌فر با اشاره به آیه «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَیٰ رَبِّکَ فَارْغَبْ» گفت: در این آیه، پیامبر اکرم(ص) به استمرار تلاش و مجاهدت و روی‌آوردن به پروردگار فراخوانده می‌شود و پایان یافتن یک مرحله، به معنای توقف در مسیر مسئولیت و رسالت نیست.



وی در پایان اظهار کرد: مجموع مضامین سوره‌های مبارکه ضحی و شرح، تصویری از جایگاه رفیع پیامبر اکرم(ص)، عنایات ویژه الهی نسبت به آن حضرت و چگونگی همراهی لطف پروردگار با مسیر دشوار رسالت ارائه می‌کند و توجه به این معارف می‌تواند ابعاد بیشتری از شخصیت و منزلت رسول گرامی اسلام(ص) را برای مؤمنان آشکار سازد.