ریگی از عوامل آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام رسول رضایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگان افزود: دشمنان با تروریسم پروری و حمایت از ریگی درتلاش بودند بین وحدت مسلمانان در کشور خللی ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: وحدت و همدلی موجود در کشور باید تقویت شود و ملت به کسی اجازه تعدی و تجاوز به این وحدت و همدلی را نخواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با تحمیل جنگ تحمیلی، تحریم کشور در سالهای مختلف و تبلیغات گسترده علیه ملت ایران اسلامی نتوانست خلل و اختلافی در بین ملت اسلامی ایجاد کند و نقشه هایش با شکست مواجه شد.

امام جمعه موقت گرگان بیان داشت: امروز خطر وجود وهابیها در جامعه اسلامی کمتر از وجود اسرائیل نیست و مسلمانان باید در این زمینه هوشیار باشند.

وی با گرامیداشت هفته منابع طبیعی، بر لزوم استفاده آگاهانه از منابع طبیعی در کشور و استان تاکید کرد و بهره برداری غیراصولی از منابع طبیعی در استان موجب بروز خسارتهای فراوانی شده است.

وقوع 160 سیل در گلستان

حجت الاسلام رضایی عنوان کرد: از سال 70 تا 87 بیش از 160 بار سیل در استان جاری شد و بیش از دو هزار میلیارد ریال در بخخشهای مختلف در استان خسارت برجای گذاشت.

وی یادآورشد: منابع طبیعی کشور به عنوان سرمایه و ثروت هر کشور است و نباید بدون حساب و کتاب آن را از بین برد و در آن دخل و تصرف کرد.

خطیب جمعه موقت گرگان به تاسیس کمیته امداد اشاره و اضافه کرد: افراد نیازمند زیادی در جامعه وجود دارد و مردم باید تلاش کنند تا با حمایت از این افراد نیازمند، لبنخندی بر لبهای آنان بنشانند.