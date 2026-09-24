سید حبیب موسوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته، شهرداری دماوند ۱۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و شهرداری پردیس ۲۶۸ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده دریافت کردند.

وی افزود: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده نقش مؤثری در تأمین منابع مورد نیاز مدیریت شهری دارد و این اعتبارات در بخش‌هایی از جمله اجرای پروژه‌های شهری و عمرانی، آسفالت معابر، توسعه و نگهداری فضای سبز و سایر خدمات و زیرساخت‌های شهری هزینه می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با اشاره به آثار پرداخت مالیات و عوارض در زندگی شهروندان گفت: بخشی از درآمدهای مالیاتی از طریق سازوکار قانونی عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و زمینه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در شهرها و روستاها را فراهم می‌کند.

موسوی تأکید کرد: تخصیص این منابع، نمونه‌ای از بازگشت درآمدهای مالیاتی به جامعه است و این اعتبارات بر اساس سرانه جمعیت توزیع می‌شود تا در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.