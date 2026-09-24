تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل، تقابل طهارت با ناپاکی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی شامگاه چهارشنبه در مراسم آبروی محله و یادواره شهیدان سجاد نادری و گودرز نادران در مهدیه با اشاره به فلسفه بعثت انبیا اظهار کرد: خداوند انبیا را همراه با بینات، کتاب و میزان فرستاد تا مردم خود برای اقامه قسط و عدالت قیام کنند؛ مهمترین وظیفه پیامبران تربیت انسان‌هاست تا امت مبعوث‌شده‌ای بسازند که پرچمدار عدالت باشد.

وی تصریح کرد: آیه شریفه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» به‌روشنی نشان می‌دهد که هدف بعثت، قیام خود مردم برای عدالت است نه صرفاً اقدام انبیا، بزرگ‌ترین افتخار هر رهبر الهی آن است که پس از خود امت مبعوث‌شده‌ای به ارث بگذارد، امروز به برکت انقلاب حضرت روح‌الله، امت اسلامی ما همان امت مبعوث‌شده‌ای است که هدف همه انبیا و اولیا بوده و تحقق یافته است.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان افزود: اقامه عدالت در عالم تنها از انسان‌های پاک، طاهر و پاکیزه برمی‌آید، خداوند درباره اهل‌بیت (ع) می‌فرماید «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»، امام راحل و شهدای بزرگوار ما با زندگی پاک خود این حقیقت را به اثبات رساندند، امروز ملت ایران نماد طهارت در جهان است و تقابل ایران اسلامی با آمریکا و اسرائیل، تقابل پاکی با ناپاکی است، سپاه، ارتش و مردم ما با ایستادگی در این میدان، به این طهارت افتخار می‌کنند.

کیوانی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ثمرات عدالت، پایبندی به عهد و پیمان است، عدم پایبندی به عهد و پیمان عین ناپاکی و بی‌عدالتی می‌باشد، تقابل ما با آمریکا تقابل طهارت با عدم طهارت بوده، آمریکا هیچ‌گاه به پیمان خود وفادار نبوده، اما ملت ایران همواره بر عهد خود استوار مانده است، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و ایستادگی مجدد پس از نقض آن توسط صدام، نمونه بارز این پایبندی بود.

وی با اشاره به جایگاه شهدا گفت: قهرمانان میدان عدالت، طهارت و پایبندی به عهد و پیمان، شهیدان هستند، امام خمینی (ره) فرمودند شهیدان مظهر قدرت ایران‌اند، پاک‌ترین شیء عالم خون شهید است، شهادت انتخاب رزمنده است و نوع شهادت نیز انتخاب است؛ شهید معرکه بودن یا شهید گمنام بودن، هر دو انتخاب آگاهانه است.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان یادآور شد: شهدای گمنام با برکت خون خود انقلاب را از انحراف بازداشتند، علما و بزرگان همواره بر زیارت قبور شهدا و توسل به آنان تأکید کرده‌اند؛ چراکه شهدا حاجت‌روا هستند.

کیوانی بیان داشت: پس از شهادت رهبر شهید که در جامعیت، سلامت و توانایی علمی بی‌نظیر بود، به برکت عنایت حضرت بقیة‌الله‌الاعظم، سکان‌داری به عهده شخصیتی قرار گرفت که طهارت، زهد و پاکی‌اش در حد اعلاست، ایشان حتی منزل شخصی ندارد و در تمام مأموریت‌های سخت و خطرناک جهادی در لبنان، یمن، سوریه و کنار نیروهای مقاومت، گمنامانه حضور داشته است، پیام‌های ایشان سرشار از دعوت به قیام لله، اقامه عدالت، نماد طهارت و پایبندی به پیمان است.

وی تأکید کرد: ما بر طهارت امت مبعوث‌شده، پایبندی به عهد و قیام برای عدالت استوار هستیم، به برکت این استقامت و به برکت خون شهیدان، بستر ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم فراهم خواهد شد و همه ما در جلال آن حضرت روشن خواهیم شد.