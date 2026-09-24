اتکا به جوانان و حرکت در مسیر ولایت، راه تداوم انسجام ملی

حجتالاسلام والمسلمین سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته دفاع مقدّس یادآور هنگامهای عظیم است که ملّت بزرگ ایران، با قدرت ایمان، اراده پولادین و تبعیّت از ولایت، عزّتمندانه و سرافرازانه ایستاد تا با دفاع از حریم وطن، از خود اسطورهای در تاریخ به یادگار بگذارند.
وی تصریح کرد: دفاع مقدس صحنه نمایش قدرت لایزال الهی و به میدان آمدن مردان و زنان و جوانانی بود که با دم مسیحایی امام راحل (ره) زنده گشته و عاشقانه جان خود را کف دستگرفته، دنیا و لذت.های زودگذر آن را به سخره گرفتند و جهان را مبهوت قدرت ایمان و شجاعت خویش نمودند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: درخشش ملت ایران تنها به سالهای هشتسال دفاع مقدس محدود نماند، بلکه در مقاطع گوناگون، از جمله پیروزی افتخارآمیز در جنگ دوازدهروزه و چهل روزه (جنگ رمضان)، جلوهای دوباره از همبستگی، تدبیر و ایستادگی مردم این سرزمین را به جهانیان نشان داد.
حبیبی ادامه داد: این پیروزیها نشانگر آن است که فرهنگ مقاومت، ریشهدار و زنده در کالبد جامعه ایرانی ساری و جاری است.
وی خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس، فقط یادآور یک جنگ نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازخوانی فرهنگ ایثار، جهاد، خودباوری و ولایتمداری که امروز نیز همانگونه که در میدان نبرد نظامی کارساز بود، در جبهه تامین امنیت، پیشرفت، عدالت و معنویت نیز راهگشاست و تبیین ارزشهای آن دوران، نهتنها وظیفهای ملی و دینی، بلکه سرمایهای فرهنگی برای امنیت، وحدت و هویت ایرانی ـ اسلامی به شمار می رود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در شرایط مهم کنونی کشور آنچه باعث «غلبه بر مشکلات»، «تداوم اتّحاد و انسجام ملّی» و «تقویت قدرت دفاعی، اقتصادی و ساختار سیاسی کشور» میشود، حرکت در مسیر ولایت، اتکا به جوانان برومند وطن و کنار گذاشتن نسخه مُندرس و پوسیده «مذاکره با آمریکا و غرب» است که تجربه نشان داده، سودی برای ایران عزیز به دنبال نخواهد داشت.
حبیبی حضور جمع کثیری از ایثارگران و یادگاران دوران دفاع مقدس در خانواده بزرگ فراجا را نشان و نماد افتخار و سرفرازی این مجموعه و نقشآفرینی در دفاع مقدس دانست و اضافه کرد: بیشک، چشمانداز روشن امنیت و توسعه، در گرو درک عمیق ما از نقش و جایگاه والای جامعه ایثارگران و پاسداشت نمادهای فداکاری در این دیار است و نسلهای آینده، اقتدار و بالندگی این مرزوبوم را مرهون فرزندان پاکباختهاش خواهد دانست.
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