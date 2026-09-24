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۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

توصیه کارشناسان هواشناسی به صیادان برای ۴ روز آینده

توصیه کارشناسان هواشناسی به صیادان برای ۴ روز آینده

یک کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی، گفت: با توجه به مواج بودن دریای عمان، تنگه هرمز و دریای خزر طی چند روز آینده، توصیه می‌شود صیادان در فعالیت‌های دریایی خود احتیاط لازم را داشته باشند.

سمانه غلامی کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوا تا چند روز آینده و تاثیر آن بر کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته در برخی مناطق جنوب فارس و شمال و غرب هرمزگان در ساعات بعد از ظهر شرایط برای رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید فراهم بود. همچنین در ایلام و غرب خوزستان وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک را شاهد بودیم.

وی افزود: برای امروز پنجشنبه دوم مهر ماه این شرایط همچنان حاکم است و نیز وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک از اواسط این روز تا یکشنبه هفته آینده ۵ مهر ماه، پدید غالب نوار شرقی خواهد بود.

وی ادامه داد: جمعه برای برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و نیز شنبه و یکشنبه علاوه‌بر این مناطق برای شمال استان‌های سمنان، اردبیل و آذربایجان شرقی رگبار پراکنده گاهی وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک مورد انتظار است.

این کارشناس حوزه هواشناسی تصریح کرد: روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال شرق، شرق دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور در بعضی ساعات شاهد وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: جمعه در نیمه شمالی و شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

غلامی اضافه کرد: امروز تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه و شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج خواهند بود.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

غلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و دوم متعلق به ایستگاه امام‌زاده اسحاق در استان گیلان به میزان ۴۰.۱ میلیمتر بود، گفت: گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۷.۷ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه سراب شهرک استان کردستان به میزان ۴.۱ درجه سلسیوس گزارش شد.

توصیه به بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی

این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی در ادامه بر اساس پیش‌بینی ۴ روز آینده به کشاورزان توصیه کرد: بازبینی و پاک‌سازی زه‌کش‌ها و مسیرهای خروج آب در مناطق تحت تاثیر رگبار حتما انجام شود. همچنین کشاورزان باید از سمپاشی و محلول‌پاشی در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.

وی ادامه داد: استحکام‌بخشی سازه‌های گلخانه‌ای، قیم درختان جوان و تجهیزات کشاورزی در مناطق بادخیز، محافظت از محصولات برداشت شده در برابر رگبارها و گرد و خاک از جمله تاکیداتی است که باید بهره‌برداران به آن توجه ویژه داشته باشند.

غلامی افزود: تامین پناهگاه مناسب و آب سالم برای دام و طیور در مناطق تحت تاثیر گرد و خاک و کاهش دما، پایش دما و تمهیدات لازم برای محصولات حساس در نیمه شمالی و شرقی کشور با توجه به کاهش نسبی دما و رعایت احتیاط در فعالیت‌های دریایی با توجه به مواج بودن دریای عمان، تنگه هرمز و دریای خزر از دیگر سفارش‌هایی است که کارشناسان هواشناسی بر آن تاکید دارند.

کد مطلب 6956751
فاطمه امیر احمدی

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