توصیه کارشناسان هواشناسی به صیادان برای ۴ روز آینده

سمانه غلامی کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوا تا چند روز آینده و تاثیر آن بر کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته در برخی مناطق جنوب فارس و شمال و غرب هرمزگان در ساعات بعد از ظهر شرایط برای رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید فراهم بود. همچنین در ایلام و غرب خوزستان وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک را شاهد بودیم.
وی افزود: برای امروز پنجشنبه دوم مهر ماه این شرایط همچنان حاکم است و نیز وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک از اواسط این روز تا یکشنبه هفته آینده ۵ مهر ماه، پدید غالب نوار شرقی خواهد بود.
وی ادامه داد: جمعه برای برخی نقاط استانهای گیلان، مازندران و گلستان و نیز شنبه و یکشنبه علاوهبر این مناطق برای شمال استانهای سمنان، اردبیل و آذربایجان شرقی رگبار پراکنده گاهی وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک مورد انتظار است.
این کارشناس حوزه هواشناسی تصریح کرد: روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال شرق، شرق دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور در بعضی ساعات شاهد وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک را شاهد خواهیم بود.
وی تاکید کرد: جمعه در نیمه شمالی و شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
غلامی اضافه کرد: امروز تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه و شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج خواهند بود.
تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور
غلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و دوم متعلق به ایستگاه امامزاده اسحاق در استان گیلان به میزان ۴۰.۱ میلیمتر بود، گفت: گرمترین منطقه آبپخش استان بوشهر به میزان ۴۷.۷ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه سراب شهرک استان کردستان به میزان ۴.۱ درجه سلسیوس گزارش شد.
توصیه به بهرهبرداران و فعالان بخش کشاورزی
این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی در ادامه بر اساس پیشبینی ۴ روز آینده به کشاورزان توصیه کرد: بازبینی و پاکسازی زهکشها و مسیرهای خروج آب در مناطق تحت تاثیر رگبار حتما انجام شود. همچنین کشاورزان باید از سمپاشی و محلولپاشی در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.
وی ادامه داد: استحکامبخشی سازههای گلخانهای، قیم درختان جوان و تجهیزات کشاورزی در مناطق بادخیز، محافظت از محصولات برداشت شده در برابر رگبارها و گرد و خاک از جمله تاکیداتی است که باید بهرهبرداران به آن توجه ویژه داشته باشند.
غلامی افزود: تامین پناهگاه مناسب و آب سالم برای دام و طیور در مناطق تحت تاثیر گرد و خاک و کاهش دما، پایش دما و تمهیدات لازم برای محصولات حساس در نیمه شمالی و شرقی کشور با توجه به کاهش نسبی دما و رعایت احتیاط در فعالیتهای دریایی با توجه به مواج بودن دریای عمان، تنگه هرمز و دریای خزر از دیگر سفارشهایی است که کارشناسان هواشناسی بر آن تاکید دارند.
نظر شما