  1. استانها
  2. همدان
۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

طه محمدی:

ایران اسلامی منادی وحدت در دنیاست

ایران اسلامی منادی وحدت در دنیاست

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: ایران اسلامی منادی وحدت در جامعه است و شیعه و سنی از نظر اسلام برادرند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر امروز در خطبه های آیین سیاسی عبادی نماز جمعه همدان با بیان اینکه شیعه و سنی باید وحدت را محور خود قرار دهند، اظهار داشت: این دو گروه باید با هم متحد باشند و در برابر دین های ساختگی مانند بهاییت با قدرت ظاهر شوند.

وی با اشاره به میلاد پر برکت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع)، تمسک جستن به آنها را عامل نجات معرفی کرد و گفت: مشکلات جامعه بشری و تسلط دشمنان به برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق و فلسطین ناشی از عدم وحدت در بین مسلمانان است.

آیت الله محمدی با بیان اینکه برخی افراد تفسیر درستی از هفته وحدت ندارند، ادامه داد: باید مانع از افراط و تفریط در برداشت های شخصی از این هفته شد و با احترام به اعتقادات یکدیگر سد محکمی در برابر دشمنان اسلام ایجاد نمود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان همچنین با اشاره به نقش علما در دوران غیبت، اظهار داشت: بر اساس روایات مختلف در دوران غیبت بسیاری فتنه ها بوجود می آیند که راه نجات بشریت از آنها رجوع به علما، فقها و انسان های کامل است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی به اهمیت قرآن در حل مشکلات و رفع گرفتاری ها اشاره کرد و گفت: پیامبر برای نجات بشریت از همه بدبختی ها مبعوث شد و اگر معجزه ایشان مورد غفلت واقع شود، در جامعه هزاران مصیبت و مشکل ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1045815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها