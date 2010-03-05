قبولى 97 درصدى دانش آموزان قشمى در آزمون ورودی آموزشگاه های عالی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد اصغرى ظهر جمعه در نهمین جشن دانش آموزان قشمى راه یافته به مراکز علمى کشور، افزود: ایران بستر دانایى محورى و عالم پرورى و بستر تحولات عظیم علمى در جهان معاصر است و این موفقیت ها ریشه در تاریخ کهن علمى ایرانیان، دارد.

وى با اشاره به موفقیت هاى علمى ایران پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، تصریح کرد: با نگاه شگرف مسوولان نظام اسلامى به مسایل علمى و دانایى محورى و علاقمندى نسل جوان کشور به فراگیرى علوم مدرن هر روز شاهد تحولات نوین در بعد جهانى،هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخشش دانش آموزان و دانشجویان کشور در المپیادهاى مختلف علمى جهان را نشان از توجه ویژه نظام به مقوله فرهنگى بویژه علوم مدرن دانست و بیان داشت: این راه با حمایت بیشتر نظام و علاقمندى روز افزون فرزندان این مرز و بوم روبه پیشرفت و تعالى، است.

به گفته وى تحولات بی شمار صنعتى، عمرانى، خدماتى، شهرسازى جزیره قشم و در یک کلمه اقتصادى این منطقه که در دوران دولت نهم و دهم بسیار گسترده شده بواسطه نگاه دولت و سازمان منطقه آزاد قشم و تلاش جوانان این منطقه در ورود به مراکز علمى صورت گرفته است.

اصغرى با اشاره به قبولى 97 درصدى دانش آموزان قشمى در کنکور 88 – 87، گفت: این میزان قبولى نشان از علاقمندى مسوولان سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه دانایى محورى دارد و امیدواریم با تلاش بیشتر دانش آموزان در سال هاى آتى شاهد قبولى 100 درصدى آنان در راهیابى به مراکز آموزش عالى، باشیم.

احمد آخوندى رییس سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز در این همایش گفت: مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم طى سالیان اخیر نگاهى ویژه به فعالیتهاى فرهنگى داشته که موفقیت بی نظیر دانش آموزان در راهیابى به مراکز آموزش عالى، موید این واقعیت است.

وى افزود: سازمان منطقه آزاد قشم علاوه بر ایجاد کلاس هاى ویژه کنکور، در احداث بناهاى آموزشى نیز نقش بسزایى داشته که قابل تقدیر است.

وى با اشاره به شمار بیشتر قبول شدگان دانش آموزى قشم در دانشگاه هاى دولتى، بیان داشت: نزدیک به 60 درصد دانش آموزان قشمى شرکت کننده در کنکور سال گذشته، وارد دانشگاه هاى دولتى شدند که این نشان از تلاش مستمر دبیران، اساتید کلاس هاى کنکور و زحمات ویژه دانش آموزان دارد.

فرماندار شهرستان قشم نیز در این همایش، گفت: مسیر رو به رشد جزیره قشم از جمله مسایل فرهنگى آن مدیون تلاش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان یکى از دو بازوى توانمند دولت در این منطقه، مى باشد.

مهدى ایران نژاد، افزود: جزیره قشم بواسطه امنیت عالى و بر اساس ارزیابى دولتمردان در سرزمین اصلى، گوى سبقت در تحولات مختلف اعم از صنعتى، خدماتى، ورزشى، اقتصادى، زیباسازى شهر و مبلمان شهرى و مهمتر از همه فرهنگى را در بین شهرستان هاى استان هرمزگان به خود اختصاص داده، است.

وى با اشاره به ساخت مراکز آموزشى در جزیره قشم، بیان داشت: طى سال هاى 74 تا 84 تنها 12 باب مدرسه با 40 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان قشم ساخته شد اما از سال 84 تا کنون علاوه بر ساخت 29 باب مدرسه با 160 میلیارد ریال اعتبار، 4 باب مدرسه نیز در دست ساخت داریم.

وى ادامه داد: در همه پروژه هاى شهرستان قشم حضور مقتدرانه سازمان منطقه آزاد نمایان است و با تلاش دولت و این سازمان چراغ آموزش عالى نیز در این شهرستان بسیار درخشان تر از گذشته شده، است.

از مجموع 440 دانش آموز شرکت کننده در کلاس هاى کنکور سازمان منطقه آزاد قشم، 428 نفر یعنى 97 درصد آنان به مراکز آموزش عالى، راه یافتند.

در این همایش به مدیران کلاس هاى پیش دانشگاهى و اساتید کنکور از سوى سازمان منطقه آزاد قشم هدایا و لوح تقدیر، اهدا شد.