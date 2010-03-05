فولادماهان نماینده قرقیزستان را گلباران کرد/ شمسایی ستاره بازی بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولادماهان سپاهان عصر امروز نخستین دیدار خود در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا را مقابل آیوبی آلتین تاش قرقیزستان برگزار کرد. فولاد که از حمایت تماشاگران حاضر در سالن پیروزی اصفهان بهره می برد در این بازی با نتیجه 8 بر یک به پیروزی رسید تا صدرنشین گروه A مسابقات شود.

ستاره این بازی وحید شمسایی بود که به تنهایی پنج بار برای تیم فولادماهان گلزنی کرد. دیگر گل‌های این تیم توسط جواد اصغری مقدم (2 گل) و مجید رئیسی وارد دروازه حریف قرقیزستانی شد. تک گل تیم آلتین تاش قرقیزستان را گومز دی اولیویرا، سرمربی و کاپیتان این تیم به ثمر رساند. نکته جالب توجه اینکه تیم قرقیزستانی در ابتدا از تیم فولاد پیش افتاد اما در نهایت با نتیجه 8 بریک تن به شکست داد.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* آلتین تاش قرقیزستان یک - فولادماهان ایران 8

جدول رده بندی:

1- فولاد ماهان سپاهان 3 امتیاز- تفاضل گل 7+ (یک بازی)

2- ناگویا اوشنز ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+ (یک بازی)

3- استرویتل زرافشان ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 3- (یک بازی)

4- آیوبی آلتین تاش قرقیزستان بدون امتیاز - تفاضل گل 7- (یک بازی)

گروه B:

* السد قطر 11 - نیوساوت ولزتندر استرالیا 3

* پروس کافه لبنان 3 - پورت آتوریتی تایلند 3

جدول رده بندی:

1- السد 6 امتیاز (2 بازی)

2- ووهان دیلونگ چین 3 امتیاز (یک بازی)

3- پورت آتوریتی تایلند یک امتیاز - تفاضل گل صفر (یک بازی)

4- پروس کافه لبنان یک امتیاز - تفاضل گل 2- (2 بازی)

5- نیوساوت ولزتندر استرالیا بدون امتیاز (2 بازی)