کمکهای دولتی راه حل برون رفت از بازار نامناسب صادرات انار است

رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: زمانی کشور ما علاوه بر اینکه نخستین تولید کننده انار جهان بود نخستین صادرکننده این محصول هم بود اما الان هیچ رتبه ای در صادرات آن نداریم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار کشور گفت: می توانیم با کمکهای دولتی مشکل فعلی مان را در بحث به دست آوردن بازارهای کره و ژاپن و صادرات انار حل کنیم.

وی سطح زیر کشت این محصول را طی سال 2009 در کشور 69 هزار هکتار با تولید 870 هزار تن انار ذکر کرد و گفت: امریکا همین سال 110 هزار تن و اسپانیا 35 هزار تن تولید داشته است.

وی افزود: تا سال 2007 ارزش صادرات انار ایران روند صعودی و مثبت داشت اما با بروز سرمازدگی و خشکسالی این روند منفی شد.

وی گفت: طی 10 سال گذشته هر سال 20 درصد تورم افزوده شده که این به مفهوم آن است که طی این مدت در مجموع 200 درصد تورم داشته ایم .

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار کشور گفت: اگر 25 درصد نرخ ارز افزایش یافته باشد و صادر کنندگان هر سال 30 درصد جایزه ویژه صادراتی گرفته باشند در مجموع 145 درصد تورم روی دوش آنان بوده است.

وی افزود: همین نکات موجب شده طی 10 سال گذشته با وجود داشتن رتبه های نخست در بسیاری از محصولات تبدیل به وارد کنندگان این محصولات شده ایم.