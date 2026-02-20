امام جمعه هرمز: ایران توانایی در هم کوبیدن ناوهای آمریکایی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جعفر رستاخیز در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته جزیره هرمز که در مسجد جامع برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز عملیات خیبر، به نقش آفرینی رزمندگان هرمز در این عملیات اشاره کرد و یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه سردار شهید موسی درویشی و شهید علی جمالی را گرامی داشت.

امام جمعه جزیره هرمز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز، تصریح کرد: این بیانات حکیمانه نه تنها به جامعه آرامش بخشید و فتنه‌ها را خنثی کرد، بلکه با هشدار قاطع به دشمنان فهماند که اگر در محاسبات خود اشتباه کنند، ایران اسلامی توانایی در هم کوبیدن ناوها و پایگاه‌های آمریکایی را دارد.

وی افزود: تأکید رهبری بر عدم پذیرش مذاکرات تحمیلی و لزوم تغییر رفتار طرف مقابل، نشان دهنده عزت و اقتدار نظام در حفظ حقوق ملت ایران است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی جزیره هرمز همچنین با اشاره به رسوایی اخلاقی جزیره اپستین، آن را نمونه‌ای از افشای چهره واقعی تمدن غرب خواند و گفت: این فساد نشان داد که تمدن غرب چیزی جز بازگشت به جاهلیت مدرن نیست؛ همان کسانی که در این جزیره مناسک شیطانی داشتند، امروز برای جهان نسخه اخلاق و دموکراسی می‌پیچند.

وی در خطبه نخست و با استناد به دعای ۴۴ صحیفه سجادیه، ماه مبارک رمضان را فرصتی بی‌نظیر برای دستیابی به زیست عفیفانه دانست و بر سه تمرین اساسی عفت گفتاری، دیداری و شنیداری تأکید کرد.

حجت الاسلام رستاخیز خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن با هزاران ابزار رسانه‌ای به دنبال تضعیف باورهای دینی است، انس با قرآن کریم به عنوان یک نقشه راه، هویت اسلامی را حفظ کرده و اراده‌ها را تقویت می‌کند.

وی در پایان با تبریک حلول ماه رمضان، بر تقویت پیوندهای اجتماعی و راه‌اندازی طرح‌های اطعام و دستگیری از نیازمندان در قالب "ایران همدل" و مسجد همدل تأکید کرد و از خادمیاران رضوی جزیره هرمز که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) خدمت‌رسانی کردند، تقدیر به عمل آورد.