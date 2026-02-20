  1. استانها
  2. لرستان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

تقویت ادبیات مقاومت در لرستان؛ از استعدادهای ادبی حمایت می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در پرورش نویسندگان و شاعران حوزه دفاع مقدس، از حمایت جدی این نهاد از استعدادهای ادبی در این عرصه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام برنا در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی «یوسف» و بیست‌وهفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت در خرم‌آباد، با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در توسعه ادبیات مقاومت اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی بستر مناسبی برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای ادبی در حوزه دفاع مقدس هستند و تلاش می‌کنیم این ظرفیت فرهنگی بیش از پیش تقویت شود.

ادبیات دفاع مقدس؛ سرمایه‌ای برای نسل جوان

وی افزود: ادبیات دفاع مقدس سرمایه‌ای ارزشمند برای انتقال مفاهیم ایثار، هویت و خودباوری به نسل جوان است و حمایت از رویدادهایی همچون جایزه ادبی «یوسف» در همین راستا صورت می‌گیرد.

زبان هنر؛ ماندگارترین روایت از حماسه‌ها

در ادامه این مراسم، سپه‌دار نیک‌روش مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان با اشاره به اهمیت روایت هنرمندانه از حماسه‌های دفاع مقدس گفت: زبان هنر و ادبیات اثرگذارترین ابزار برای ماندگار کردن ارزش‌های دفاع مقدس است و جشنواره‌هایی همچون جایزه ادبی «یوسف» زمینه‌ساز تولید آثار فاخر و ماندگار در این حوزه هستند.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت نویسندگان و شاعران جوان برای بازآفرینی مفاهیم مقاومت متناسب با نیازهای امروز جامعه بهره گرفت.

در پایان این آیین، از برگزیدگان بخش‌های مختلف داستان کوتاه و شعر دفاع مقدس و مقاومت با اهدای لوح تقدیر و جوایز، تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6754427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها