به گزارش خبرگزاری مهر، الهام برنا در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی «یوسف» و بیست‌وهفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت در خرم‌آباد، با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در توسعه ادبیات مقاومت اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی بستر مناسبی برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای ادبی در حوزه دفاع مقدس هستند و تلاش می‌کنیم این ظرفیت فرهنگی بیش از پیش تقویت شود.

ادبیات دفاع مقدس؛ سرمایه‌ای برای نسل جوان

وی افزود: ادبیات دفاع مقدس سرمایه‌ای ارزشمند برای انتقال مفاهیم ایثار، هویت و خودباوری به نسل جوان است و حمایت از رویدادهایی همچون جایزه ادبی «یوسف» در همین راستا صورت می‌گیرد.

زبان هنر؛ ماندگارترین روایت از حماسه‌ها

در ادامه این مراسم، سپه‌دار نیک‌روش مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان با اشاره به اهمیت روایت هنرمندانه از حماسه‌های دفاع مقدس گفت: زبان هنر و ادبیات اثرگذارترین ابزار برای ماندگار کردن ارزش‌های دفاع مقدس است و جشنواره‌هایی همچون جایزه ادبی «یوسف» زمینه‌ساز تولید آثار فاخر و ماندگار در این حوزه هستند.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت نویسندگان و شاعران جوان برای بازآفرینی مفاهیم مقاومت متناسب با نیازهای امروز جامعه بهره گرفت.

در پایان این آیین، از برگزیدگان بخش‌های مختلف داستان کوتاه و شعر دفاع مقدس و مقاومت با اهدای لوح تقدیر و جوایز، تجلیل به عمل آمد.