حمله نظامیان اسرائیلی به خبرنگاران در گذرگاه قلندیا+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی در اطراف ایست‌ و بازرسی گذرگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی به خبرنگاران و امدادگران حمله کرده و مانع فعالیت آنان شده‌اند.

این در حالی است که شمار زیادی از فلسطینی ها برای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در گذرگاه قلندیا تجمع کرده اند و این همزمان با محدودیت های شدیدی است که اشغالگران انجام داده و مانع از ورود فلسطینی ها به مسجدالاقصی می شوند.

از سوی دیگر شهرک نشینان به شهرکی در شرق رام الله درکرانه باختری حمله ور شدند.