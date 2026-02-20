۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

حمله نظامیان اسرائیلی به خبرنگاران در گذرگاه قلندیا+فیلم

حمله نظامیان اسرائیلی به خبرنگاران در گذرگاه قلندیا+فیلم

منابع خبری از حمله نظامیان اسرائیلی به خبرنگاران در گذرگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی در اطراف ایست‌ و بازرسی گذرگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی به خبرنگاران و امدادگران حمله کرده و مانع فعالیت آنان شده‌اند.

این در حالی است که شمار زیادی از فلسطینی ها برای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در گذرگاه قلندیا تجمع کرده اند و این همزمان با محدودیت های شدیدی است که اشغالگران انجام داده و مانع از ورود فلسطینی ها به مسجدالاقصی می شوند.

از سوی دیگر شهرک نشینان به شهرکی در شرق رام الله درکرانه باختری حمله ور شدند.

