به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس، با اشاره به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، بر تلاش برای تدوین پیش‌نویس مذاکراتی مبتنی بر احترام و منافع متقابل طرفین تأکید کرد.

وزیر امور خارجه مصر نیز ضمن استقبال از تداوم روند دیپلماتیک، بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها با هدف پیشبرد مذاکرات و دستیابی به چارچوبی قابل قبول برای طرف‌های ذی‌ربط تأکید کرد.