۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

عراقچی: مذاکرات مبتنی بر منافع متقابل ایران و آمریکا تدوین می‌شود

وزیر امورخارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای مصری خود بر تلاش برای تدوین پیش‌نویس مذاکراتی مبتنی بر احترام و منافع متقابل طرفین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس، با اشاره به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، بر تلاش برای تدوین پیش‌نویس مذاکراتی مبتنی بر احترام و منافع متقابل طرفین تأکید کرد.

وزیر امور خارجه مصر نیز ضمن استقبال از تداوم روند دیپلماتیک، بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها با هدف پیشبرد مذاکرات و دستیابی به چارچوبی قابل قبول برای طرف‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

کد خبر 6754425
اكرم سادات حسيني شبستري

    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      عراقچی باوزیر خارجه مصر گفتگو میکنم من خیلی حرص میخورم چون مصر سرسپرده هم ترامپ است ونتانیاهو چرا بهش اعتماد میکند تا آنجایی که ازدستش بربیاد منافع نتانیاهو درنظر میگیرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها