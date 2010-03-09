جزئیات حذف پیش دانشگاهی مستقل از نظام آموزشی

حمیدرضا مشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حذف مراکز پیش دانشگاهی مستقل در سال تحصیلی آینده گفت: بحث ها و سخنان زیادی درباره مستقل یا ضمیمه بودن این مراکز به مدارس دوره متوسطه وجود دارد و نمی توانیم به طور مطلق بگوییم که وجود این مراکز خوب است یا بد.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما بنده معتقدم که اگر این مراکز به دبیرستانهای متوسطه ضمیمه باشند بهتر است چرا که تعامل دانش آموزان پیش دانشگاهی با متوسطه، انگیزه پایه های پایین تر تحصیلی برای حضور در دانشگاه را بیشتر می کند.

مشهدی عباسی یکی دیگر از دلایل حذف مراکز پیش دانشگاهی مستقل را درخواست معلمان پایه های دوم و سوم متوسطه برای بازگشت این دوره به مدارس عنوان کرد و اظهار داشت: بسیاری از معلمان می گویند که ما نمی توانیم نتیجه و حاصل کار خود را ببینیم چرا که دانش آموزان از مدارس جدا و به مراکز اضافه می شوند.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که " برخی از خانواده ها نگران هستند که با حذف یکباره مراکز مستقل مشکل کمبود فضا و تجهیزات آموزشی در مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ایجاد می شود"، گفت: ما این اطمینان خاطر را به خانواده ها می دهیم که با برنامه ریزی مناسب مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

مشهدی عباسی تاکید کرد: ما با در نظر گرفتن فضای آموزشی اجازه برگزاری دوره های دیگر را به مدارس می دهیم ضمن اینکه در برخی از مناطق محروم نیز پیش دانشگاهی های مستقل را حذف نخواهیم کرد.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره محتوای دروس پیش دانشگاهی نیز گفت: کتب درسی تغییر نخواهد کرد اما دروس دیگری را نیز در این دوره نهایی خواهیم کرد که در معدل نهایی و قبولی در کنکور سراسری موثر خواهد بود.