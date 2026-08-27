https://mehrnews.com/x3cVcP ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹ کد مطلب 6929766 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹ مسابقات کشتی با چوخه خانلقِ شیروان برگزار شد شیروان_ مسابقات کشتی با چوخه جام قهرمان قهرمانان با حضور کشتیگیران مطرح کشوری و استانی برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6929766 کپی شد مطالب مرتبط قهرمانی شطرنجباز نابینای خراسان جنوبی در رقابتهای کشوری قهرمانان کشتی باچوخه خانلق معرفی شدند حضور شطرنجباز نابینای خراسان جنوبی در مسابقات کشوری کاراتهکاران خراسان شمالی در مسابقات کیوکوشین به افتخار رسیدند برچسبها کشتی با چوخه شیروان ورزش و جوانان خراسان شمالی
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