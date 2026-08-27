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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

مسابقات کشتی با چوخه خانلقِ شیروان برگزار شد

مسابقات کشتی با چوخه خانلقِ شیروان برگزار شد

شیروان_ مسابقات کشتی با چوخه جام قهرمان قهرمانان با حضور کشتی‌گیران مطرح کشوری و استانی برگزار شد.

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کد مطلب 6929766

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